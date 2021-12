Si svolgerà il 20 febbraio il referendum sulla nascita del nuovo comune Bardello con Malgesso e Bregano

Si svolgerà il 20 febbraio il referendum sulla fusione dei tre comuni Bardello, Bregano e Malgesso, attualmente aderenti all’Unione Ovest Lago di Varese.

Dopo una serie di rinvii, da Regione è arrivata la nuova data. La macchina comunicativa si azionerà dal prossimo gennaio. La popolazione sarà chiamata a esprimersi sulla fusione che verrà attuata solo solo se ci sarà una maggioranza favorevole in tutte e tre le realtà amministrative. Non è previsto, però, un quorum per la convalida della consultazione.

Il parere positivo innescherà l’iter burocratico che culminerà con l’elezione del nuovo sindaco e del consiglio comunale nella primavera del 2023. Nascerà così il nuovo comune che si chiamerà Bardello con Malgesso e Bregano.

Indipendentemente dall’esito referendario, la comunità di Bardello sarà comunque chiamata al voto la prossima primavera per eleggere il sindaco. L’attuale primo cittadino Luciano Puggioni non si ricandida e dovrebbe lasciare spazio all’attuale vice Monica Maggioni.

Nel caso di fusione, il neo sindaco concluderà il mandato alla fine dell’anno perché da inizio 2023 tutti e tre i sindaci lasceranno il posto a tre commissari che prepareranno le elezioni.