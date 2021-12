Sindaco, alpini e parroco brindano coi carabinieri a Maccagno con Pino e Veddasca

Venerdì 17 dicembre 2021, nella sede del Gruppo Alpini di Maccagno, si è tenuto un incontro alla presenza del sindaco Fabio Passera e del parroco don Franco Bianchini, accompagnato dal Diacono permanente Armando Caretti. Con loro i carabinieri della locale Stazione, guidati dal Luogotenente Luigi Belcastro.

Invitato d’onore il Comandante della Compagnia carabinieri di Luino, il capitano Alessandro Volpini.



L’occasione era quella di uno scambio augurale tra chi è quotidianamente impegnato nella vita del paese. Con l’occasione, il Sindaco ha voluto ricordare un episodio risalente al 30 Settembre del 2020, quando due Carabinieri della locale Stazione – il Maresciallo Marco Zanni e l’Appuntato scelto Luca Solinas – si sono resi protagonisti di un importante episodio.

Dimostrando grande intuizione, profonda conoscenza del territorio e di chi lo frequenta abitualmente, riuscirono a soccorrere in una Frazione del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca un uomo che si stava togliendo la vita, portandolo in salvo a un vicino Ospedale. Un atto di grande efficacia che rappresenta in maniera importante il ruolo dei Carabinieri, quotidianamente e in silenzio, lavorano per la sicurezza di tutti.

Il sindaco ha voluto in questo modo ribadire come sia la Comunità intera che vuole ringraziare l’Arma, per il suo apporto indispensabile per il sereno convivere. Don Franco ha invece ribadito l’importanza di ringraziare chi si adopera per l’altro, senza mai aspettarsi nulla in cambio. Sindaco, Alpini, Carabinieri e Parroco rappresentano uno spaccato essenziale del paese, tutti riuniti dalla consapevolezza che compito di tutti, ognuno per i l proprio ruolo, è quello di essere a servizio delle persone.