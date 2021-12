Il sindaco di Malnate fa il punto sulla situazione in città: “Rispettiamo le norme anche all’ultimo dell’anno”

Il sindaco di Malnate Irene Bellifemine ha pubblicato oggi, mercoledì 29 dicembre, sui canali social comunali un aggiornamento relativo alla situazione Covid in città.

Cari e care Malnatesi,

a distanza di un mese dall’ultimo aggiornamento circa l’andamento dei contagi da covid 19, sento la necessità di fare il punto della situazione.

Attualmente le persone vaccinate a Malnate con almeno due dosi sono 12959 su una popolazione vaccinabile di 16375, ciò vuol dire che ancora 3416 persone non sono vaccinate. Chiaramente tra questi molti sono bambini che non hanno fatto in tempo a vaccinarsi ma molti sono adulti che non hanno voluto o potuto vaccinarsi.

Nonostante un alto tasso di vaccinati, nelle ultime settimane si è evidenziato un progressivo aumento dei casi, attualmente i casi di covid positivi accertati sono 143 e le persone in isolamento precauzionale, perché considerati contatti stretti di persone positive, sono 104. Mentre i ricoverati per complicanze da covid sono 8.

A queste persone, conosciute come casi positivi accertati da ATS, si aggiungono tutti coloro che sono in attesa di tampone diagnostico che, come noto, ha tempi molto lunghi facendo spesso perdere la ricerca dei contatti e quindi il tracciamento dei casi.

Fortunatamente nella maggior parte dei casi chi si contagia, dopo aver effettuato la vaccinazione, riesce a rispondere bene all’infezione, ma essendo soggettiva la risposta non si possono escludere complicanze a priori e lo dimostrano i dati dei ricoveri in aumento a livello locale e regionale.

Essendo chiaro che l’unica arma per affrontare questa pandemia è la vaccinazione, il mio appello è di vaccinarsi immediatamente, per chi non ha ancora effettuato neanche una vaccinazione, ma anche di provvedere subito a prenotare il richiamo.

Ricordo che i virus si fanno strada tra i soggetti vulnerabili ovvero i non vaccinati, chi ha perso o diminuito il ricordo immunitario dopo la vaccinazione o dopo l’infezione. L’obiettivo di tutti deve essere quello di tutelare le persone fragili che per gravi motivi non possono vaccinarsi o i piccolissimi o le donne gravide.

Voglio fare un ultimo appello che è quello di stare molto attenti durante i festeggiamenti di fine anno, evitiamo di stare con amici o parenti se mostriamo sintomi riferibili al covid e se possibile facciamo un tampone rapido prima di far visita o di mangiare in compagnia. Rispettiamo le norme anticovid, così facendo possiamo tutelare la nostra salute e quella degli altri.

Quando si è a tavola con amici o parenti non congiunti, rispettare il distanziamento e rimettere la mascherina appena possibile. Arieggiare spesso l’ambiente dove si soggiorna in ambito lavorativo o conviviale.

Occorre continuare a prestare sempre grande attenzione e non abbassare mai la guardia, se vogliamo bene ai nostri cari, e soprattutto alle persone fragili, occorre osservare le regole.

Continuano i contatti telefonici con coloro che sono in quarantena e organizziamo, in base alle necessità, i servizi richiesti. Ribadisco di osservare scrupolosamente la quarantena secondo le indicazioni.

Solo uniti possiamo superare questa ennesima ondata. Siamo stati resilienti nel passato e dobbiamo esserlo ancora per superare questa maledetta pandemia.

Non esitiate a contattarci per le esigenze e le informazioni utili legate alla gestione del Covid. Esprimo la massima vicinanza a coloro che sono in isolamento, ricoverati, in difficoltà economica o sociale a causa della pandemia.

Il vostro Sindaco

Maria Irene Bellifemine

Potete contattarmi o messaggiarmi al numero 3336192095 oppure 0332/275201 o inviarmi una mail a irenebellifemine@gmail.com