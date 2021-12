Specializzati e tecnologici, i geometri del futuro crescono al Facchinetti di Castellanza

Una professione sempre più importante, per affrontare le sfide poste da un contesto territoriale in continua evoluzione. Una figura tecnica dotata di competenza e capacità di coniugare sicurezza, sostenibilità e innovazione. È il geometra 4.0, che nasce, cresce e si forma attraverso il corso CAT, ovvero Costruzioni, Ambiente e Territorio, un’eccellenza dell’Istituto Facchinetti di Castellanza.

Qui, nei cinque anni del percorso scolastico, gli studenti affrontano il tema di primaria importanza della sicurezza nei cantieri, imparano le tecniche per la costruzione di opere pubbliche e private, fanno i conti con il contesto ambientale in cui andranno ad operare puntando sulla sostenibilità. E ancora, si specializzano in ristrutturazione architettonica nonché in interior design.

L’istituto è anche scuola pilota del corso per Coordinatore in fase di progettazione e in fase di esecuzione. Un esame al termine delle 120 ore curriculari di lezione da frequentare durante il triennio consente agli studenti di ottenere l’attestato abilitante alla professione.

ATTIVITA’ FORMATIVE EXTRASCOLASTICHE

Per acquisire le competenze necessarie ad affrontare il mondo del lavoro, l’istituto Facchinetti scommette anche sulle attività formative extrascolastiche. Nel corso del triennio infatti organizza i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento). Gli studenti del terzo anno si relazionano con la Scuola edile di Varese, mentre al quarto e quinto anno il percorso formativo si svolge presso studi professionali e imprese del settore. Simbiotico il rapporto con il territorio: l’istituto organizza uscite didattiche per il rilievo topografico in zone di montagna e visite in aziende del settore delle costruzioni.

Metodologie innovative d’insegnamento, utilizzo dei più attuali software, un ambiente stimolante per la crescita dei ragazzi sono gli strumenti con cui l’istituto Facchinetti di Castellanza forma il nuovo geometra. Un diploma sempre più richiesto nel mondo del lavoro. Che consente innumerevoli sbocchi: non solo dipendente di uffici tecnici comunali, ma anche libero professionista, direttore tecnico di imprese edili, direttore dei lavori, responsabile del servizio prevenzione e protezione, perito estimativo, consulente tecnico, designer, certificatore energetico, amministratore di condominio e tanto altro.

E per chi dopo il diploma vuole continuare gli studi, il tecnico CAT ha accesso a varie facoltà, tra cui Ingegneria e Architettura, e a numerosi corsi post-diploma.

CONTATTI

ISIS Facchinetti

Via Azimonti C. I., 5, 21053 Castellanza (VA)

@: orientamento@isisfacchinetti.edu.it

T: 0331 635718

Sito | Pagina Facebook