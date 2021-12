Sprint finale verso la Coppa Italia: la Uyba ospita Roma con l’obiettivo “prime quattro”

Dismessi i panni della “specialista europea” (importantissimo il 3-0 allo Stoccarda), domenica 12 dicembre la Unet e-work Busto Arsizio calcherà il taraflex della e-work Arena per la sfida contro la neopromossa Acqua e Sapone Roma (inizio partita ore 17, apertura casse e cancelli ore 15.30. Ingresso consentito solo a chi ha il Super Green Pass).

Stevanovic e compagne hanno un obiettivo ben chiaro nella testa: vincere le ultime tre gare del girone di andata per mantenere saldo il quarto posto in classifica (e magari approfittare qualche passo falso delle avversarie), per avere il vantaggio del fattore campo nella gara secca dei quarti di finale di Coppa Italia, i cui accoppiamenti saranno definiti al termine della prima metà del torneo.

La formazione capitolina, allenata da coach Saja è attualmente nella parte bassa della classifica a quota 8 punti ed è reduce dalla sconfitta casalinga con la Savino del Bene Scandicci. Il team giallorosso dovrebbe presentarsi con Bugg in regia, in diagonale con Klimets; al centro la coppia Trnkova – Cecconello, in banda Pamio e Stigrot. Il libero è la ex fiorentina Maila Venturi. Vietato ripetere il cattivo avvio che la Uyba ha avuto a Trento, dove si è svegliata solo dopo aver perso i primi due set per poi conquistare un successo al tie-break, lasciando un punto per strada.

A presentare il match sui canali della società è stata chiamata la centrale biancorossa Rossella Olivotto, in campo contro Stoccarda come le altre titolari bustocche visto che Musso stavolta ha evitato il turnover. «Domenica con Roma sarà un’altra partita molto importante: ne abbiamo tante ravvicinate ma fisicamente stiamo bene. Stiamo lavorando molto in palestra: l’attenzione alla gestione delle energie da parte di tutto lo staff è ottima e quindi siamo cariche per affrontare un match da non sottovalutare per le nostre ambizioni di classifica».

DIRETTAVN – Su VareseNews daremo aggiornamenti in tempo reale sulla partita di viale Gabardi all’interno del nostro liveblog domenicale dedicato principalmente alla partita di basket tra Openjobmetis e Napoli. Per commentare sarà possibile scrivere nello spazio commenti o usare l’hashtag #direttavn su Twitter.

Speciale “farfalla tigre”

Unet e-work Busto Arsizio – Acqua e Sapone Roma Volley Club Busto Arsizio: 1 Poulter, 2 Battista, 3 Olivotto, 5 Monza, 7 Bressan, 8 Gray, 10 Colombo, 11 Mingardi, 14 Zannoni, 15 Stevanovic, 16 Bosetti, 19 Ungureanu, 23 Herrera Blanco. All. Musso.

Roma: 1 Avenia, 2 Trnkova, 3 Bucci, 4 Bugg, 6 Cecconello, 7 Venturi (L), 8 Stigrot, 9 Papa, 10 Pamio, 11 Klimets, 12 Arciprete, 15 Rebora, 17 Decortes. All. Saja.

Il programma

(11a giornata) Igor Gorgonzola Novara – Delta Despar Trentino; Unet E-Work Busto Arsizio – Acqua & Sapone Roma; Reale Mutua Fenera Chieri – Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore; Bosca S.Bernardo Cuneo – Volley Bergamo; Il Bisonte Firenze – Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano; Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Vero Volley Monza; Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Savino Del Bene Scandicci.

Classifica

Conegliano 31**; Novara 25; Monza 22; Scandicci, BUSTO ARSIZIO 20; Chieri 19*; Firenze 17*; Casalmaggiore 12; Cuneo 11; Bergamo, Vallefoglia 9; Roma 8; Perugia 7; Trentino 6.

*una partita in più – **due partite in più