Stabili le condizioni dell’operaio ferito a Busto Arsizio, sequestrato il cantiere

Sembrano essersi stabilizzate le condizioni del 38enne rimasto gravemente ferito ieri, giovedì, dopo una caduta da 8 metri di altezza nella tromba dell’ ascensore di un palazzo in ristrutturazione. Da quanto appreso l’uomo non sarebbe più in pericolo di vita.

Nel frattempo il magistrato di turno della Procura di Busto Arsizio ha disposto il sequestro del cantiere di via Ferrer dove si è verificato l’incidente. Le indagini per ricostruire quanto accaduto sono affidate ad Ats Insubria.