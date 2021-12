Stanziati 100.000 euro per il percorso del parto cesareo all’ospedale di Cittiglio

Il primo annuncio era avvenuto 4 anni fa. In occasione dell’inaugurazione del rinnovato Day Hospital oncologico all’ospedale di Cittiglio, l’allora presidente del consiglio regionale Raffaele Cattaneo aveva rivelato che « La direzione dell’Asst Sette Laghi sta valutando i costi e i benefici per l’apertura di una camera iperbarica alla luce delle esigenze del territorio».

Da allora, però, nessuna certezza si è data alle richieste ricorrenti del territorio. Un chiarimento arriva dal consigliere regionale Giacomo Cosentino: «In questi 3 anni, abbiamo stanziato parecchi fondi per migliorare il presidio ospedaliero di Cittiglio e, tra questi, c’è anche l’installazione della camera iperbarica che, dopo anni di discussione, ha trovato la copertura economica grazie a un mio ordine del giorno che è stato approvato in Consiglio Regionale durante l’assestamento di bilancio 2021-2023. Ora – prosegue l’esponente di Lombardia Ideale – si dovrà procedere a delle valutazioni ed analisi tecniche a cura della direzione ospedaliera e dei funzionari della direzione sanità regionale ma, al momento, si sta procedendo secondo le priorità e ci si sta concentrando, in particolar modo, con interventi di riqualificazione edilizia, come la ristrutturazione della psichiatria, l’installazione di nuovi impianti (come il sistema di condizionamento), oltre alla creazione di una sala operatoria nella zona parto così da migliorare tutto il percorso per il parto cesareo. Devo dire che il dialogo col territorio fino ad ora è stato proficuo e, in particolar modo, ci tengo a ringraziare il Comitato nato a sostengo dell’Ospedale».