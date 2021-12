Startup e imprese mature si incontrano nella finale del progetto Bluesky di Cna

Si terrà venerdì 17 dicembre all’aula magna dell’università dell’Insubria, dalle 9.30 alle 13, l’evento finale della call for innovation del progetto Bluesky Cambiamenti, organizzato da Cna Smartclub con la collaborazione dell’università dell’Insubria e Techno. (nella foto da sinistra, Roberta Tajé e Luca Mambretti, rispettivamente direttore e presidente di Cna Varese)

Il progetto Bluesky è un’iniziativa promossa da Cna Varese e da Cna Lario e Brianza con il supporto tecnico di CnaSmartClub, il cui obiettivo principale è quello di contribuire a creare un ecosistema favorevole allo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali creando opportunità di matching tra startup e imprese mature per favorire il trasferimento tecnologico alle Pmi del territorio insubrico.

UNA CALL FOR INNOVATION NAZIONALE A VARESE

La Call for Innovation, le cui finali si svolgeranno il 17 dicembre a Varese, ha un ruolo centrale nell’ambito del Progetto Bluesky. È un concorso dedicato a ideatori e startupper e si configura come una sezione speciale del premio Cambiamenti, iniziativa annuale del sistema Cna a livello nazionale e regionale. L’edizione 2021, prima edizione della Call, ha come Business Partner Techno S.r.l., società di Guanzate (CO) attiva nella produzione di soluzioni per la connettività e particolarmente orientata allo sviluppo tecnologico.

I progetti – selezionati in tutta Italia nell’ambito del premio Cambiamenti – in base ai focus progettuali ricevono, oltre ai premi messi in palio dai Business Partner, l’invito a partecipare, a titolo gratuito, a un percorso di pre-accelerazione e accelerazione offerto da ciascun business partner in collaborazione con CnaSmartClub.

Le startup selezionate nel corso dell’evento finale della Call saranno premiate con l’accesso al programma di pre-accelerazione. Al termine del programma, il business partner valuterà se formulare alla startup una proposta di partnership che potrà assumere diverse forme in ragione degli interessi delle parti coinvolte, incluso l’investimento nel capitale di rischio della startup.

COS’È CNA SMARTCLUB

CnaSmartClub è la società di consulenza strategica per l’innovazione nata dalla partnership tra Cna Varese e Cna Lario e Brianza. La sua missione consiste nell’aiutare le imprese a comprendere il cambiamento e a dotarsi di strumenti per governarlo senza subirlo, offrendo servizi per il trasferimento di competenze, dalla formazione e consulenza formativa al temporary management e alle soluzioni per la digital innovation. CnaSmartClub ha sviluppato un programma specifico per le startup, innovative e non: un percorso di mentoring e di coaching strutturato per aiutare i neo e aspiranti imprenditori nell’applicazione della metodologia lean startup.