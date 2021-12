Stop dell’ATS alla Openjobmetis, rinviata la partita di Trento

La Legabasket ha scelto la strada più saggia per gestire la situazione della Pallacanestro Varese, tornata a essere colpita dal covid-19 con quattro contagi all’interno del gruppo-squadra. Il “governo dei canestri” ha deciso infatti di rinviare la partita prevista a Trento alle 19 di domenica 26, giorno di Santo Stefano.

La Openjombetis, a ranghi assai ridotti, avrebbe dovuto allenarsi alle ore 15 di oggi, giorno di Natale, per poi salire sul pullman e raggiungere l’hotel nel quale era previsto il ritiro prepartita nel capoluogo trentino. La comitiva biancorossa invece è restata a riposo, sarà ferma anche a Santo Stefano e fino a nuovo ordine visto che la ATS ha disposto la momentanea sospensione dell’attività agonistica. Nel pomeriggio di Natale è arrivata quindi la comunicazione in merito da parte della Lega.

«Il Presidente della LBA Umberto Gandini,

in merito alla partita in programma in data 26 dicembre 2021 tra Dolomiti Energia Trentino e Openjobmetis Varese, valida per la 13^ giornata di andata del Campionato di Serie A UnipolSai;

preso atto dell’impossibilità di disputare l’anzidetta partita a causa del provvedimento assunto in data odierna dall’ ATS INSUBRIA che, a seguito di positività riscontrate nel Gruppo Squadra della Openjobmetis Varese, ha imposto alla stessa di sospendere temporaneamente tutte le attività agonistiche del gruppo squadra;

tutto ciò considerato

dispone il rinvio della partita medesima. Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di recupero della partita».