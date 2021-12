Studenti al freddo in due scuole di Varese: il problema tecnico riguarda le sonde di controllo del calore

Sono ancora al lavoro i tecnici incaricati da Villa Recalcati per sistemare il problema di riscaldamento nel plesso di via Bertolone a Varese. E i tempi dell’intervento non sono certi. Dopo la prima protesta da parte dei ragazzi dell’istituto Daverio Casula, il consigliere provinciale con delega all’Istruzione Mattina Premazzi aveva spiegato che si era trattato di un problema tecnico.

La nuova manifestazione degli studenti del vicino istituto Einaudi evidenzia la complessità del problema: « La caldaia sta funzionando alla perfezione – assicura Premazzi – Il problema è collegato alle sonde di controllo del calore che non permettono alla caldaia di mantenere costante e in maniera omogenea il riscaldamento».

Manifestazioni degli studenti a causa del freddo non sono nuove nell’istituto di via Bertolone a Varese. Già in passato si erano evidenziate criticità legate alle temperature delle aule. Il problema si aggrava nella fascia serale quando i caloriferi sono spenti con gravi disagi per chi deve studiare, come ha sottolineato la dirigente del Daverio Casula Pizzato.