Successo per il Varese, mister Rossi: “Partita fisica, abbiamo capito cosa si doveva fare”

Il Varese si prende tre punti dal difficile campo dell’Rg Ticino, allunga la striscia positiva e recupera un’altra posizione in classifica. Al termine della gara mister Ezio Rossi parte però dalle condizioni di D’Orazio, uscito in barella per un colpo alla testa e portato in ospedale per controlli: «Mi hanno detto che aveva problemi di equilibrio ma non ha perso i sensi e rispondeva. Aspettiamo gli accertamenti. Piraccini aveva un affaticamento all’adduttore, era ammonito e ho preferito non rischiare. Pastore ha fatto molto bene, abbiamo tanti titolari e possiamo sostituire un giocatore con un altro».

Riguardo alla gara invece: «Abbiamo letto bene la partita e nel secondo tempo abbiamo fatto sì che questo risultato fosse meritato. Il primo è stato più equilibrato, loro hanno preso un palo, noi abbiamo avuto un paio di occasioni, nella ripresa abbiamo giocato davvero da squadra. La maturazione finisce in maggio, è ancora lunga. È stata la partita che mi immaginavo, ho messo in campo la squadra più fisica che potevo e anche i cambi ho aspettato a farli perché non volevo perdere centimetri. Abbiamo ribattuto colpo su colpo, nella ripresa potevamo raddoppiare, ma quello che mi è piaciuto di più è stato l’atteggiamento: abbiamo capito, secondo dopo secondo, quello che dovevamo fare».