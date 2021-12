Tampone per i vaccinati che arrivano in Italia, quarantena per tutti gli altri

Chi arriva in Italia da uno stato europeo e non è vaccinato dovrà fare cinque giorni di quarantena, per chi è vaccinato sarà sufficiente il tampone (anche test rapido negativo) che gli permetterà di circolare liberamente. Per gli Stati extraeuropei la quarantena rimane di dieci giorni.

È questo il contenuto dell’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza d’accordo con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che entra in vigore il 16 dicembre e vale fino al 31 gennaio.

Si tratta di un provvedimento deciso dopo l’aumento di casi provocati dalla variante Omicron e il rischio che anche in Italia possa diffondersi più di quanto sta già accadendo.