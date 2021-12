Tanti auguri Enrico Tosi: Busto Arsizio festeggia i 70 anni dell’istituto tecnico

“I nostri primi 70 anni”. Sarà una festa importante quella che si terrà sabato 18 dicembre a partire dalle 16.30 in Viale Stelvio a Busto Arsizio dove si festeggerà l’Ite Enrico Tosi. L’istituto tecnico chiamerà anche i due dirigenti emeriti che hanno rappresentato il cuore della crescita di questa scuola: Benedetto Di Rienzo, preside per quasi 30 anni, e Nadia Cattaneo che ne ha preso le redini per poi affidarlo all’attuale dirigente Amanda Ferrario.

«Sarà un momento di festa, di incontro, di condivisione, di scambio di auguri natalizi per chi di ama questa scuola, l’ha amata o l’amerà.. » si legge nella presentazione dell’evento che si terrà all’aperto « in un ambiente immersivo fatto di luci e suoni, attraverseremo insieme la galleria del tempo e potremo assistere a un magico spettacolo realizzato dai nostri studenti, docenti e genitori, ascolteremo un coro gospel, incontreremo i personaggi importanti del Tosi per premiarli con una targa alla carriera. Canteremo, sogneremo, faremo un tuffo nel passato in un’atmosfera scenografica, digitale e futuristica. Perché il Tosi è una comunità in cammino, fatta da chiunque ne sposi la filosofia! ».

Non mancheranno fuochi d’artificio, brindisi e panettoni per festeggiare una tra le scuole più gettonate della provincia.