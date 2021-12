Tanti gli eventi previsti: Laveno Mombello impone l’obbligo di mascherina nelle vie centrali

Dall’8 dicembre al 9 gennaio, per alcune ore e solo nelle vie centrali, a Laveno Mombello sarà disposto l’obbligo di uso della mascherina. Lo ha annunciato l’amministrazione comunale come forma di precauzione in vista di un periodo in cui il paese sulle rive del Lago Maggiore sarà molto frequentato.

L’ordinanza è stata firmata martedì 7 dicembre, nel pieno del ponte dell’Immacolata e a pochi giorni dall’apertura della principale attrazione natalizia della provincia: le Lucine di Natale che da Leggiuno hanno trovato una nuova casa in riva al lago.

«Dobbiamo essere consapevoli che la pandemia non è ancora terminata – commenta il Sindaco di Laveno Mombello, Luca Santagostino – e dobbiamo altresì essere tutti responsabili nel garantire che questo momento di parziale tregua possa proseguire e rafforzarsi anche in futuro».

Vie e orari dell’obbligo di mascherina

L’ordinanza comunale prevede che dall’8 dicembre al 9 gennaio 2022, dalle ore 17:00 alle ore 24:00 ci sarà dunque l’obbligo di indossare dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie, anche all’aperto, nelle seguenti vie e piazze di Laveno Mombello: lungolago De Angeli, piazza Italia, via lungolago Volta, via Labiena, viale Porro, piazza Europa, viale Garibaldi, piazza Spinelli, via Gaggetto (compresa l’area di parcheggio), via Miralago (compresa l’area verde) e in tutti i luoghi all’aperto ove siano in corso di svolgimento eventi e manifestazioni e compresenza di persone con rischio di affollamento ed assembramento (per esempio: mercatini, spettacoli, sagre). Esenti dall’obbligo di indossare le mascherine le categorie previste dal Decreto.

Divieto di utilizzo di bottiglie di vetro

Non solo mascherine, l’ordinanza del sindaco prevede anche altre novità: «Analogamente, per garantire il decoro urbano, la sicurezza di chi frequenterà la nostra cittadina e la tutela dell’ambiente – aggiunge Santagostino –, ho firmato l’ordinanza per il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine di alluminio su suolo pubblico. Sono piccole attenzioni che ciascuno di noi può prestare senza alcun particolare disagio, ma che possono fare la differenza tra vivere le festività in serenità o ritrovarsi nuovamente in uno stato di insicurezza».

Su tutto il territorio comunale, nel periodo compreso tra domani, 8 dicembre, e il 9 gennaio 2022, dalle ore 17:00 di ciascun giorno fino alle ore 7:00 del giorno successivo, sarà dunque vietato il consumo di bevande di ogni genere in contenitori di vetro o latta nelle aree pubbliche e ad uso pubblico. Alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e alle attività artigianali autorizzate alla vendita ed al consumo sul posto di alimenti e bevande è fatto obbligo di servire, per l’immediato consumo da parte dei clienti, bevande in contenitori biodegradabili, salvo che il consumo non avvenga ai tavoli (anche nelle aree in concessione) o al banco.

Spazio alla solidarietà

L’ultimo invito da parte dell’Amministrazione Comunale è relativo alla partecipazione alla raccolta solidale delle “Scatole di Natale” per chi è in difficoltà. Domani, 8 dicembre, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 sarà possibile consegnare la scatola che si intende donare ai volontari presenti presso le “Casette della solidarietà e delle associazioni”, allestite dal Comune di Laveno Mombello nel piazzale di imbarco del traghetto.

Ogni scatola dovrà essere già incartata, contenere una cosa calda (es. guanti, sciarpa, cappello, ecc.), un prodotto di bellezza (es. sapone, shampoo, bagnoschiuma, ecc.), una cosa dolce, un passatempo (es. un libro, un mazzo di carte, un giochino, ecc.) e un biglietto gentile e riportare la tipologia di destinatario (es. bambino o bambina, ragazzo o ragazza e relative età oppure donna o uomo).