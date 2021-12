Dopo tanto viaggiare, per Roberto Rotondo un matrimonio tutto varesino

Finalmente ha capitolato: dopo anni di peregrinazioni tra le sedi Rai d’Italia, dove sta maturando la sua carriera dopo i tanti anni passati a seguire la politica varesina per Varesenews, e dopo tanti anni di fidanzamento con la sua Simona, Roberto Rotondo si è sposato.

Nella sua Varese, e scegliendo luoghi che più varesini non si può: il Salone Estense – già teatro delle sue lunghe sessioni di consiglio comunale per Varesenews – per la cerimonia, e Ville Ponti per il pranzo.

A celebrare il matrimonio il sindaco della città, Davide Galimberti, che ha sottolineato, davanti a uno sposo commosso, di essere felice di celebrare il matrimonio di Roberto, con cui ha un legame d’amicizia da molti anni.

A festeggiare la coppia parenti e amici, tra cui i giornalisti che Roberto ha incontrato durante il suo “peregrinare”: alcuni di loro sono arrivati anche da Pescara.