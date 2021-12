“Il tema del crollo demografico è prioritario e passa anche da regole più giuste sul lavoro”

«I nuovi dati Istat mettono in evidenza come anche nella nostra provincia il crollo demografico determina un decremento della popolazione senza precedenti». È Giovanni Corbo, sindaco di Besnate e segretario provinciale del Partito Democratico, a commentare la nuova fotografia demografica della provincia di Varese.

«La diminuzione di circa 6mila abitanti nel 2020 significa che un Comune medio piccolo scompare dalla mappa geografica della nostra provincia – spiega Corbo -. Quello del crollo demografico è un tema che la Politica deve ritenere prioritario nella propria agenda. È un tema che non ha colore o ideologia. Fare scelte radicali in tal senso è fondamentale e occorre farle subito a partire dall’inserimento nel mondo del lavoro dei nostri giovani attraverso forme contrattuali che ne garantiscano una solida prospettiva futura e forme retributive adeguate».

Precarizzazione e incertezza lavorativa sono tra gli elementi che secondo il segretario Pd è opportuno cambiare: «Troppo spesso dietro agli stage offerto ai giovani vengono camuffati forme di lavoro di altro tipo. Anche partendo da politiche sul lavoro “giuste” si incide sul crollo demografico che impatterà negativamente sulla nostra società sia in termini economici, le forme contributive per i regimi pensionistici sono un esempio, sia in termini di propulsione della nostra società».