Torna nel 2022 il “Giro del Lago di Varese” sulla distanza dei 28 chilometri

Torna nel 2022 una delle gare podistiche del Varesotto costretta a “prendersi una pausa” a causa della pandemia da Covid-19, il Giro del Lago di Varese. Lo annunciano gli organizzatori, ovvero il GAM Whirlpool e l’associazione Africa&Sport che hanno già fissato la data della manifestazione, messa in calendario domenica 6 marzo dell’anno venturo.

Già questa è una novità, perché solitamente il Giro del Lago era disputato in autunno; la nuova collocazione però servirà anche per offrire la possibilità di un test importante a quegli atleti che hanno come obiettivo le maratone primaverili. La gara inoltre lascia il tracciato sulla SP1 – la strada provinciale che corre accanto al lago – per trasferirsi di pochi metri: si disputerà interamente sulla pista ciclopedonale (azzerando quindi i problemi con la viabilità ordinaria) e sulla distanza dei 28 chilometri, percorrendo quindi l’anello completo,

Partenza (ore 9) e arrivo saranno infatti posizionati a Gavirate dove è disponibile anche una vasta area per le operazioni che precedono e seguono una prova di questa portata. Accanto alla prova principale inserita nel Calendario Nazionale della Fidal (la Federazione di Atletica Leggera), è prevista anche una non competitiva aperta a podisti tradizionali, appassionati del nordic walking (la camminata con bastoni simili a quelli da sci di fondo) e anche del plogging, ovvero la disciplina che accosta podismo e raccolta dei rifiuti sui percorsi di gara.

Prevista anche una dedica a uno dei padri nobili varesini della corsa e dello sport in generale, il professor Enrico Arcelli, al quale sarà intitolato il premio per il gruppo più numeroso. A tal proposito vale la pena ricordare che le iscrizioni sono già aperte nonostante manchino tre mesi alla competizione: per farlo è necessario collegarsi al sito www.endu.net. Gam Whirlpool e Africa&Sport hanno aggiornato anche la pagina Facebook ufficiale e sono al lavoro per completare il sito della manifestazione (QUI).