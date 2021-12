Torna Villa Panza kids e accende Un albero scintillante con i bambini

Domenica 12 dicembre alle ore 15.30 in cima al colle di Biumo torna l’immancabile appuntamento con Collezione Panza Kids: speciale Natale.

Questa volta l’obiettivo proposto ai bambini è creare Un albero scintillante!

Si tratta di un laboratorio per sensibilizzare i bambini dai 4 anni d’età sulla tematica del riuso. Materiali di riciclo selezionati verranno utilizzati in modo creativo e divertente, trasformandosi in speciali alberelli natalizi che renderanno sfavillante un angolo della Villa.

Biglietto bambino (ingresso alla Villa + laboratorio) a 10 € (ridotto a 5 euro per iscritti FAI) L’ingresso per gli adulti accompagnatori costa 5 € (gratuito per gli iscritti FAI)