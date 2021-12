Trading online truffa: “Investire in Azioni” ti guarda le spalle

Il trading online truffa è sempre dietro l’angolo. Oggigiorno aumentano gli appassionati degli investimenti. Di conseguenza, si moltiplicano anche i truffatori. I soldi facili fanno gola a tutti, in particolare ai malintenzionati.

Chi non sa nulla del trading online diventa preda dei più ingannevoli raggiri. Quindi, prima di imbarcarsi nel mondo degli investimenti, è fondamentale conoscerne il funzionamento. Altrimenti, si imbarca soltanto acqua.

L’approfondimento in questione è incentrato proprio sul trading online truffa. In che modo bisogna muoversi? Come si può fiutare l’imbroglio? A queste domande (ed a molto altro) verrà fornita la giusta risposta, con l’aiuto di Investire in Azioni. Buona lettura!

Identità del Trading Online

Cos’è il Trading Online? È un’attività di investimento, operata sui mercati finanziari, per mezzo di Internet. I rischi sono tanti, si sa bene. Tuttavia, grazie ad Investire in Azioni, il trading online truffa viene sapientemente smascherato.

Come si effettua il Trading Online? Attraverso la compravendita di prodotti finanziari sui mercati virtuali. Il tutto avviene sulle apposite piattaforme, mediante i broker o intermediari finanziari. Si parla di investimenti. Ebbene, quali prodotti si possono trattare? Si va dalle azioni ai titoli quotati in Borsa. Ma non è tutto. Vi si gestiscono perfino:

Criptovalute

Fondi di investimento

Forex

Dati i cospicui interessi economici in ballo, sbagliare o essere truffati è molto facile. Ciò può accadere sia ai principianti che agli esperti. Dunque, bisogna prestare attenzione.

Il ruolo del Broker nel Trading Online

È importante scegliere il Broker legalmente riconosciuto, meglio ancora se a livello europeo. Come vengono controllati i Broker? In Italia, l’ente di controllo è il CONSOB. Questo è un albo, al quale sono iscritti tutti gli intermediari finanziari, italiani o facenti parte dell’Unione Europea. La loro attività viene sottoposta ai controlli previsti dalla legge.

Quali sono i Broker affidabili? Uno dei migliori è certamente Trade.com. Come funziona? Si tratta di una piattaforma intuitiva, iscritta all’albo CONSOB. Gli utenti che scelgono tale piattaforma puntano su due fattori: sicurezza e facilità d’uso. I capitali investiti sono gestiti legalmente in tutta Europa.

Trade.com dispone di due siti su cui operare, quale WebTrader e MetaTrader4. In entrambe le opzioni, l’accesso e la gestione vengono facilitati da varie informazioni utili. Così gli investimenti possono essere pianificati, in tranquillità, anche per il futuro. Come si effettua l’iscrizione? Per iscriversi su Trade.com è sufficiente aprire un conto demo gratuito, versando l’importo accessorio di 100 euro.

Le giuste mosse del Trading Online

Per non cadere vittima del Trading Online Truffa, è fondamentale fare le giuste mosse. Cosa significa? Innanzitutto, bisogna scegliere con attenzione l’asset. Di questo è importante esser certi del possibile andamento, anche altalenante. Di fatto, il prezzo può oscillare.

Dopodiché si fa una previsione sull’asset. In questo passaggio si ipotizza l’oscillazione del prezzo nel tempo. E quindi del suo valore. Le piattaforme di trading online aiutano l’utente ad investire, a prescindere dalla variazione del prezzo.

In seguito alla previsione, si può aprire la posizione sull’asset scelto. Sulla piattaforma di trading, vi sono tre opzioni:

Compra Vendi Chiudi

Se la previsione del proprio asset indica una crescita, allora bisogna fare clic sulla posizione Compra. Ma se la previsione indica un peggioramento, in quel momento si deve aprire una posizione, cliccando Vendi. Quando si valuta di passare alla terza opzione, che prevede la chiusura di un determinato asset, sarà bene fare clic su Chiudi.

Trading Online e Asset: eccone i parametri sicuri

Ogni broker mette a disposizione una serie di asset negoziabili tra cui scegliere. Ogni asset, a sua volta, si può monitorare mediante il relativo grafico. L’andamento non sarà più un mistero, poiché esso viene indicato in tempo reale.

Quindi, dopo le operazioni preliminari concernenti l’asset, è possibile impostarne i parametri. Di quali si parla? Per prima cosa si comincia dal parametro di Vendi/Acquista, che configura la tipologia di posizione scelta. A quest’ultima segue il nome del titolo in oggetto.

Successivamente, si incontrano i parametri Investi/Ordina. Qui bisogna fare una distinzione. Scegliendo la voce Investi, si effettua un investimento immediato. Mentre optando per Ordina, viene ordinato al broker di gestire vendita o acquisto in futuro. Un dettaglio, poi, altrettanto importante è stabilire l’importo del capitale.

Un parametro fondamentale, che impedisce le perdite fuori controllo è lo Stop Loss. Grazie a tale comando, si può impostare il tetto massimo di uscite. Nel momento in cui lo si raggiunge, il broker provvedere a chiudere immediatamente la posizione.

In caso di esito positivo della posizione, si parla di Take Profit. Qui la posizione viene chiusa, al raggiungimento di un determinato profitto.

Infine, la leva finanziaria consente gli investimenti su più asset. Grazie a questo parametro è possibile investire con valori superiori alle proprie possibilità.

Investire in Azioni ti difende dal Trading Online Truffa

L’investimento sicuro esiste? Sì, ma grazie ad Investire in Azioni. Questo portale schiera al tuo fianco la squadra delle migliori penne. Esse, in virtù della protezione dal Trading Online Truffa, forniscono le informazioni su:

Borsa

Investimenti

Criptovalute

Forex

Dunque, è il momento di riporre fiducia in Investire in Azioni. Fidarsi è il titolo quotato nella Borsa più preziosa: il cuore. Buon investimento!