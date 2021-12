Come da tradizione a Luino arriva il XVI concerto di Natale a favore di Avsi

Il Centro Culturale San Carlo Borromeo di Luino desidera invitare tutti al tradizionale Concerto di Natale, che quest’anno si terrà nuovamente in presenza, domani, domenica 5 dicembre alle ore 16:00, nella Chiesa Prepositurale dei SS. Pietro e Paolo di Luino. L’evento introduce al Mistero del Natale, nel quale Dio ha assunto la nostra umanità, per abbracciare ogni situazione umana, entrare in ogni disagio, in ogni ferita, in ogni attesa del cuore.

Il concerto, che vedrà protagonista il Coro Verdemar, costituito da giovani, studenti universitari e lavoratori, diretti dal Maestro Martino Colonna-Preti, sarà anche l’occasione per sostenere la Campagna Tende della Fondazione AVSI (Associazione Volontari per il Servizio Internazionale). L’esperienza della pandemia ha lasciato emergere quanto il nostro destino sia legato a quello degli altri, di tutti ed è proprio a partire da questa consapevolezza che la Campagna Tende torna con una nuova proposta dal titolo “Lo sviluppo sei tu. Il tempo del coraggio”, un tempo che ci invita a un nuovo protagonismo, a non tirarci indietro. Per AVSI, come si legge nell’editoriale che lancia la Campagna, “lo sviluppo non può esserci senza di te, senza di noi. Perché è sostenibile solo se è uno sviluppo che parte dalle persone: dalla loro dignità, responsabilità e voglia di lavorare insieme, per aiutare gli altri e costruire il bene comune”.

Il focus, quest’anno, è su alcuni progetti sostenuti dalla Fondazione in Italia, America Latina, Uganda, Haiti e Libano e al termine del Concerto sarà possibile donare un contributo a favore di queste opere. È inoltre possibile effettuare una donazione mediante Bonifico bancario sul conto di FONDAZIONE AVSI IBAN IT 22 T 02008 01603 000102945081.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Prepositurale dei SS. Pietro e Paolo di Luino e con il contributo del Comune di Luino. Per accedere al Concerto occorre essere muniti di green pass.

AVSI (Associazione Volontari per il Servizio Internazionale) lavora per un mondo in cui la persona, consapevole del suo valore e della sua dignità, sia protagonista dello sviluppo integrale suo e della sua comunità, anche in contesti di crisi ed emergenza. AVSI fonda i suoi progetti di cooperazione nei diversi settori su un’attenzione preferenziale per l’educazione intesa come accompagnamento della persona alla scoperta di sé e al riconoscimento dell’altro come un bene. La Campagna Tende è una proposta annuale di sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno dei progetti di AVSI. Ogni anno attraverso la Campagna Tende, AVSI propone un tema specifico. L’iniziativa è nata alla fine degli anni ’80 sotto una “tenda”, da qui il nome, allestita da un gruppo di volontari all’uscita di un supermercato nella periferia di Milano per raccogliere fondi a favore di amici che lavoravano con AVSI in diversi paesi nel sud del mondo. Per maggiori informazioni: www.avsi.org

CORO VERDEMAR

È composto da ottanta ragazzi, tra giovani laureati e studenti universitari provenienti da diverse facoltà, che si trovano ogni settimana a riscoprire ed approfondire la passione per il canto corale. Il coro Verdemar nasce da un gusto per le cose belle educato dentro la grande compagnia cristiana e della Chiesa. Così il canto non è più un virtuosismo per pochi, ma diventa la coscienza di un popolo perché richiamo alla Bellezza che ogni uomo desidera.

Dal 2010, anno della sua formazione, il Coro ha tenuto più di 50 concerti. Nel 2011 è stato impegnato nella produzione dello spettacolo semi-teatrale “Interrogatorio a Maria”, caratterizzato dalla presenza di canti polifonici sacri, uniti alla lettura recitata dell’omonimo testo di Giovanni Testori. Dal 2015 partecipa a “In questa notte splendida”, un’iniziativa che si svolge ogni 23 dicembre sul sagrato del Duomo di Milano. Nel dicembre 2017 ha partecipato, insieme a Giacomo Poretti, alla serata natalizia organizzata dal Consiglio Regionale della Lombardia presso l’Auditorium Giorgio Gaber di Palazzo Pirelli. Il Coro è stato invitato a tenere nel maggio 2018 alcuni concerti presso la Parrocchia di Fuenlabrada (Madrid). Nel 2019 si è riunito in Associazione sotto il nome di “Associazione musicale Coro Verdemar”. Per maggiori informazioni: www.coroverdemar.it