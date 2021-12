Transizione energetica, affrontarla per un futuro migliore

Il 2022 sarà un anno di grandi cambiamenti. Anche i più ostili al progresso dovranno fare i conti con la fantomatica transizione energetica. Ma di cosa si tratta? A chi possiamo affidarci per affrontarla al meglio?

Ognuno di noi può fare la differenza e il miglior modo per farlo è farsi aiutare da chi, di energia, se ne intende veramente. Enercom Luce e Gas, fornitore di Luce e Gas anche provenienti da fonti del tutto rinnovabili, ci apre le porte dei suoi negozi e sportelli per assisterci e aiutarci a diventare più efficienti in termini di energia. È ora di aprire gli occhi sulle nuove opportunità green e tecnologiche che si allontanano dai servizi Luce e Gas ai quali siamo abituati.

Alternative green per una vita più sostenibile

Le nuove offerte di Enercom sono veri e propri servizi sostenibili integrati a valore aggiunto:

Lampadine LED e SMART: le nuove lampadine Philips consumano fino all’80% in meno rispetto a quelle tradizionali e durano dieci volte tanto, con prestazioni affidabili e luminosità sopra la media.

le nuove lampadine Philips consumano fino all’80% in meno rispetto a quelle tradizionali e durano dieci volte tanto, con prestazioni affidabili e luminosità sopra la media. Caldaia +: cambiare la caldaia è sempre un impegno economico di rilievo, per questo motivo conviene approfittare dello sconto in fattura del 65% previsto dall’ecobonus.

cambiare la caldaia è sempre un impegno economico di rilievo, per questo motivo conviene approfittare dello sconto in fattura del 65% previsto dall’ecobonus. Caldaia Relax: una volta cambiata la caldaia, bisogna tenerla al meglio. Enercom offre un servizio di manutenzione ordinaria a soli 7€ mensili.

una volta cambiata la caldaia, bisogna tenerla al meglio. Enercom offre un servizio di manutenzione ordinaria a soli 7€ mensili. Mobilità Elettrica: scooter, monopattini elettrici ed E-bike sono i nuovi protagonisti delle nostre città, alternative sostenibili che ci permettono di muoverci in sicurezza e semplicità. Se ne state valutando l’acquisto, rivolgervi a Enercom, troverete l’offerta più adatta alle vostre esigenze.

scooter, monopattini elettrici ed E-bike sono i nuovi protagonisti delle nostre città, alternative sostenibili che ci permettono di muoverci in sicurezza e semplicità. Se ne state valutando l’acquisto, rivolgervi a Enercom, troverete l’offerta più adatta alle vostre esigenze. Infrastrutture di ricarica: se siete già in possesso di veicoli elettrici, l’app di Enercom EVWAY è perfetta per voi. L’applicazione mette a disposizione colonnine di ricarica con posteggio riservato e vi da la possibilità di ricaricare il vostro veicolo a casa e in azienda con una Wallbox universale, compatibile con tutti i modelli di auto elettrica.

se siete già in possesso di veicoli elettrici, l’app di Enercom EVWAY è perfetta per voi. L’applicazione mette a disposizione colonnine di ricarica con posteggio riservato e vi da la possibilità di ricaricare il vostro veicolo a casa e in azienda con una Wallbox universale, compatibile con tutti i modelli di auto elettrica. Servizio DropPoint: potrete acquistare biglietti del treno e dei mezzi pubblici, pagare bollette e tributi e ricaricare il credito telefonico tutto su una piattaforma intuitiva e dal facile utilizzo.

Enercom, con le sue proposte, trasforma il concetto di transizione energetica rendendolo molto più interessante e rendendoci partecipi del cambiamento, senza subirlo passivamente. A tal proposito ha deciso di avvicinare tutti, anche i più giovani, a un nuovo concetto di energia. Energia a prova di bambino, la nuova campagna, parla e fa parlare al futuro. Un bambino si mette in cattedra e ci spiega come le nostre azioni influenzano l’ambiente in cui viviamo e in cui lui, un giorno, vivrà. Un modo intelligente di far riflettere e ricordarci di lasciare il pianeta meglio di come lo abbiamo trovato.