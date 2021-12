Trenino e tante attrazioni nelle piazze per il Natale di Cardano al Campo, in programma domenica 12 dicembre dalle 10 alle 17.30, in tanti diversi punti della cittadina vicino a Malpensa.

«A Cardano al Campo, come dovunque, si vuole ricominciare» dice l’assessore Meri Suriano. «È importante preoccuparsi della salute dei propri ciadini ed è per questo che la Giunta Colombo ha chiesto, ancora una volta, la collaborazione dei principali enti territoriali per organizzare i festeggiamenti di Natale 2021, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. Quest’anno si sono uniti all’organizzazione, anche i commercianti locali, che hanno tanta voglia di rimettersi in gioco. Hanno infatti accolto con viva partecipazione, con proposte personali ed un grande entusiasmo deato da una forte voglia di ripresa e di ritorno alla normalità».

Ne è scaturita una proficua collaborazione che ha portato a proporre un programma dettagliato che indica luoghi e orari per evitare assembramen durante il periodo di festeggiamen che si presenta ricco come non mai.

L’elemento distintivo quest’anno sarà il decentramento delle attrazioni «che se, da un lato è imposto dall’ esigenza di tutelare la salute dei cittadini, dall’altro valorizza tutti gli “angoli” della città». Ci saranno infatti animazioni nelle solite piazze: Sant’Anastasio con lo show, il mago, la casetta di Babbo Natale, gli Elfi e Piazza Mazzini con il mercatino (con distribuzione di gadget a cura dei commercianti).

Nella Piazzetta Don Sturzo verranno attivati laboratori per bambini e nella Piazzetta Addolorata sarà presente “Il truccabimbi”. Ci allieteranno con la loro presenza gli zampognari e la Filarmonica per diffondere in tuo il paese le coinvolgente musiche natalizie.

In Piazza Falcone e Borsellino verrà posizionato un piccolo recinto con gli animali (con regolare autorizzazione veterinaria).

A Cardano Sud verrà avata “La fontana di cioccolato” per la gioia dei bambini, che potranno, inoltre, percorrere la città a bordo di un bellissimo trenino rosso. E’ prevista la presenza dei personaggi del Presepe, in eleganti costumi storici con la distribuzione di caldarroste, aperitivi ………..e tanto altro!