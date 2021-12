Trovato morto lungo la Dora Baltea ad Aosta un uomo del Varesotto scomparso da giorni

Era residente in provincia di Varese l’uomo ritrovato mercoledì pomeriggio lungo la Dora Baltea, in località Croix Noire ad Aosta: si tratta di Alfredo Scuderi, di 60 anni.

I familiari ne avevano denunciato la scomparsa il 17 dicembre. Dai primi accertamenti la vittima sarebbe scivolata sulle rocce battendo la testa.

L’allarme è stato dato da un passante. Le indagini sono condotte dalla Squadra mobile della Questura.

Sulla morte dell’uomo non vi sarebbero dubbi circa l’estraneità di terzi in merito alle responsabilità dell’accaduto, come riporta il quotidiano Aostasera: l’uomo sarebbe morto dopo una caduta e probabilmente a seguito delle rigide temperature.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione, era nella zona di Aosta da giorni e sembra che fosse intento ad attraversare il fiume quando è scivolato battendo la testa, il cadavere è stato trovato un passante con un cane. I familiari sono in arrivo dal Varesotto sul posto.