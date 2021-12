Tutte le offerte di lavoro e di tirocinio dei centri per l’impiego della provincia di Varese

Qui trovi le offerte di lavoro e le offerte di tirocinio proposte dai Centri per l’Impiego della Provincia di Varese.

Se sei interessato a qualcuna delle esperienze riportate più sotto, invia subito il tuo Curriculum al Centro per l’Impiego di riferimento come indicato in ciascun annuncio.

Le offerte seguenti sono datate 3 DICEMBRE 2021

L’elenco completo:

BUSTO ARSIZIO: OPERAIO/A EDILE addetto/a alle lavorazioni complementari di cantiere

Azienda di restauri edili di Busto Arsizio cerca 1 OPERAIO/A EDILE addetto/a alle lavorazioni complementari di cantiere. Requisiti richiesti: preferibile esperienza in intonaci e pietre per rivestimenti; patente B; disponibilità a trasferte in zona Milano (con spese a carico dell’azienda). Si offre orario a tempo pieno 8.00/12.00 – 13.00/17.00 e contratto a tempo determinato di 3 mesi rinnovabile. (Rif. 9394)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: SENIOR ACCOUNT

Agenzia di consulenza pubblicitaria e siti web di Busto Arsizio cerca 1 SENIOR ACCOUNT che si occuperà della gestione dei rapporti con i clienti, della progettazione di eventi, della vendita di spazi pubblicitari, delle sponsorizzazioni. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione; titolo attinente alla mansione; conoscenza della lingua inglese; preferibile residenza in zone limitrofe all’azienda; patente B; disponibilità a trasferte (con rimborso a carico dell’azienda) in un raggio di 50 km. Si offre orario a tempo pieno e contratto di collaborazione con partita IVA. (Rif. 9387)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

OLGIATE OLONA: ADDETTO/A AL TAGLIO MANUALE E AUTOMATICO DEI TESSUTI

Azienda del settore abbigliamento di Olgiate Olona cerca 1 ADDETTO/A AL TAGLIO MANUALE E AUTOMATICO DEI TESSUTI. Requisiti richiesti: INDISPENSABILE ESPERIENZA in: stesura dei tessuti sia manuale che automatica e fase di taglio, adesivare e rifilare i capi, utilizzo macchine di taglio automatico con sistema Lectra Investronica, piazzamento modelli, sviluppo taglie e disposizioni per il taglio con programma Lectra Modaris; diploma inerente la mansione; utilizzo di Cad Investronica Modaris, Genma, Marka, pacchetti Office e Adobe; preferibile residenza nelle vicinanze di Olgiate Olona; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità di proroga ed orario di lavoro a tempo pieno da lunedì a venerdì. Si valuta in alternativa eventuale Tirocinio. (Rif. 9386)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

MARNATE: APPRENDISTA FRESATORE/TRICE

Azienda di fabbricazione modelli in legno di Marnate cerca 1 APPRENDISTA FRESATORE/TRICE per lavorazione macchina fresatrice a controllo numerico 5 assi. Requisiti richiesti: un minimo di conoscenze della mansione; preferibile residenza nelle vicinanze di Marnate; titolo di studio inerente la mansione; utilizzo degli strumenti informatici; discreta conoscenza della lingua inglese; patente B. Si offre: contratto di apprendistato con orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00/13.30-17.30. (Rif. 9385)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

CERRO MAGGIORE: AUTISTA-MAGAZZINIERE/A

Azienda del settore tessile di Cerro Maggiore cerca 1 AUTISTA-MAGAZZINIERE/A. Requisiti richiesti: è INDISPENSABILE aver maturato ESPERIENZA nella mansione; INDISPENSABILE patente B oppure C; esperienza come magazziniere/a e campionarista; patente muletto. Si offre contratto a tempo indeterminato con orario part-time: 09.30-13.00/14.00-16.30. (Rif. 9376)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

FAGNANO OLONA: ADDETTI/E ALLA COSTRUZIONE PALLETS

Azienda di fabbricazione imballaggi in legno di Fagnano Olona cerca 2 ADDETTI/E ALLA COSTRUZIONE PALLETS. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione e nel settore; preferibile residenza in zone limitrofe all’azienda. Si offre orario a tempo pieno e contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Possibilità di apprendistato se compatibile con età. (Rif. 9375)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: OPERATORE/TRICE FONICO/A PER IL TRIBUNALE

Azienda multiservizi per il Tribunale di Busto Arsizio (VA) cerca 1 OPERATORE/TRICE FONICO/A PER IL TRIBUNALE. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione (fonoregistrazione delle udienze dibattimentali e caricamento a portale dell’audio registrato); residenza in zona Busto Arsizio (VA); buon utilizzo PC e pacchetto Office; patente B; indispensabile disponibilità a trasferte previste dal contratto (presso Tribunali nella zona); indispensabile disponibilità a lavoro supplementare (fino alla conclusione dell’udienza). Si offre contratto a tempo determinato 4 mesi con possibilità di proroga o trasformazione; orario di lavoro parziale (20 ore settimanali, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13 con elasticità a prolungare l’orario fino alla fine dell’udienza). (Rif. 9363)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

SOLBIATE OLONA: AUSILIARIA/O PER SOSTITUZIONI

Asilo nido di Solbiate Olona (VA) cerca 1 AUSILIARIA/O PER SOSTITUZIONI. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione. Si offre contratto a chiamata con orario parziale (mattina 7.30-12.30 oppure pomeriggio 13.30-18.30). (Rif. 9358)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

SOLBIATE OLONA: CUOCA/O PER SOSTITUZIONI

Asilo nido di Solbiate Olona (VA) cerca 1 CUOCA/O PER SOSTITUZIONI. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione; HACCP in corso di validità. Si offre contratto a chiamata con orario parziale 8-13. (Rif. 9357)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

SOLBIATE OLONA: EDUCATRICE/TORE ASILO NIDO PER SOSTITUZIONI

Asilo nido di Solbiate Olona (VA) cerca 1 EDUCATRICE/TORE ASILO NIDO PER SOSTITUZIONI. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione; indispensabile laurea in scienze dell’educazione (L19) o equipollenti; preferibile conoscenza dell’inglese. Si offre contratto di lavoro a chiamata con orario di lavoro pieno o parziale a seconda dei turni da sostituire. (Rif. 9356)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: APPRENDISTA SEGRETARIA/O

Consulente finanziario di Busto Arsizio cerca 1 APPRENDISTA SEGRETARIA/O per attività di back office, predisposizione modulistica, archiviazione, gestione agenda e contatto clienti. Requisiti richiesti: diploma di scuola secondaria di secondo grado; età compatibile con l’apprendistato; preferibile generica esperienza nella mansione; conoscenza del pacchetto Office; preferibile conoscenza della lingua inglese; patente B; automunita/o. Si offre contratto di apprendistato e orario di lavoro a tempo pieno 08.30/12.30 – 14.00/18.00. (Rif. 9351)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: EDUCATORE/TRICE PROFESSIONALE

Cooperativa sociale di Busto Arsizio cerca 1 EDUCATORE/TRICE PROFESSIONALE per attività all’interno di un C.S.E ed occasionalmente per notti in struttura di housing sociale e alloggio palestra per le autonomie. I servizi sono rivolti a disabili post trauma. Requisiti richiesti: titolo di educatore professionale; preferibile esperienza nella mansione; conoscenza ed uso del PC; patente B; disponibilità a trasferte sul territorio nel raggio di 15 km; capacità ed attitudini in attività ludico, espressive, musical; disponibilità a parziale orario flessibile; preferibile residenza in zone limitrofe a Busto. Si offre orario a tempo pieno da definirsi e contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9349)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: TESSITRICE/TORE

Tessitura di Busto Arsizio cerca 1 TESSITRICE/TORE. Requisiti richiesti: aver maturato pluriennale esperienza sui TELAI VAMATEX; preferibile residenza nelle immediate vicinanze di Busto Arsizio. Si offre: contratto a tempo determinato 6 mesi con orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00/13.30-17.30. Assunzione immediata. (Rif. 9332)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ORDITRICE/TORE ESPERTA/O

Tessitura di Busto Arsizio cerca 1 ORDITRICE/TORE ESPERTA/O. Requisiti richiesti: pluriennale esperienza nella mansione e nel settore; preferibile residenza nelle immediate vicinanze di Busto Arsizio. Si offre: contratto a tempo determinato 6 mesi con orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00/13.30-17.30. Assunzione immediata. (Rif. 9331)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: APPRENDISTA ADDETTA/O PAGHE – GESTIONE DEL PERSONALE

Studio di consulenza del lavoro di Busto Arsizio cerca 1 APPRENDISTA ADDETTA/O PAGHE – GESTIONE DEL PERSONALE che si occuperà di elaborazione prospetti retributivi, gestione pratiche di assunzioni, trasformazioni e cessazioni, attivazione tirocini e gestione formazione apprendisti, apertura posizione c/o Inail, Inps, Agenzia delle Entrate, gestione comunicazioni lavoratori a chiamata. Requisiti richiesti: diploma di scuola secondaria di secondo grado o laurea breve; ottima conoscenza del pacchetto Office; discreta conoscenza della lingua inglese; età compatibile con l’apprendistato; patente B; preferibile generica conoscenza della mansione. Si offre orario di lavoro a tempo pieno 9.00/13.00 – 14.00/18.00 e contratto di apprendistato. (Rif. 9330)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A PULIZIE E ESPOSIZIONE BIDONI

Impresa di pulizie di Busto Arsizio (VA) cerca 1 ADDETTO/A PULIZIE E ESPOSIZIONE BIDONI. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione (pulizie stabili ed esposizione bidoni serale); licenza media; patente B; residenza in zona azienda. Si offre contratto a tempo determinato con possibile trasformazione con orario di lavoro parziale (8-12 per 3 mattine alla settimana per le pulizie e da lunedì a domenica, sabato escluso, dalle 18.30 alle 20 per l’esposizione dei bidoni). (Rif. 9326)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

LEGNANO: MECCANICI/CHE AUTORIPARATORI/TRICI

Officina di autoriparazione di Legnano (MI) cerca 2 MECCANICI/CHE AUTORIPARATORI/TRICI. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione (manutenzione ordinaria e preferibilmente straordinaria di veicoli) e/o titolo di studio coerente con la mansione; conoscenza dei programmi di diagnostica auto; patente B. Si offre contratto a tempo indeterminato con orario di lavoro pieno (8.30-12.00 e 14.00-18.30). Assunzione immediata. (Rif. 9325)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: CUCITRICE/TORE

Azienda di confezioni abbigliamento di Busto Arsizio cerca 1 CUCITRICE/TORE per il confezionamento di t-shirt e sottogiacca. Requisiti richiesti: esperienza nelle stesse mansioni nello stesso settore; utilizzo macchina tagliacuce, collaretto/due aghi. Si offre orario part time 8.00/14.00 e contratto a tempo determinato di 6 mesi. (Rif. 9323)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

OLGIATE OLONA: OPERAIO/A CUCITORE/TRICE DI CALZATURE

Azienda di confezionamento di calzature di Olgiate Olona (VA) cerca 1 OPERAIO/A CUCITORE/TRICE DI CALZATURE. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione (operaio fondista – cucire il fondo di pantofole e pianelle – lavorazione a sacchetto); residenza in zona azienda; licenza media. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione, con orario di lavoro pieno (8-12 e 13-17). (Rif. 9315)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

SOLBIATE OLONA: APPRENDISTA INSTALLATORE/TRICE IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Azienda di installazione impianti fotovoltaici di Solbiate Olona (VA) cerca 1 APPRENDISTA INSTALLATORE/TRICE IMPIANTI FOTOVOLTAICI. Requisiti richiesti: preferibile generica esperienza nel settore e nella mansione; formazione in ambito elettrico; età compatibile con il contratto di apprendistato; patente B. Si offre contratto di apprendistato (24 mesi) con orario di lavoro pieno (8-16). (Rif. 9314)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

SOLBIATE OLONA: INSTALLATORE/TRICE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SENIOR

Azienda di installazione impianti fotovoltaici di Solbiate Olona (VA) cerca 1 INSTALLATORE/TRICE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SENIOR. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nell’installazione di impianti fotovoltaici, batterie di accumulo, stazione di ricarica veicoli elettrici; formazione in ambito elettrico; patente B. Si offre contratto a tempo indeterminato con orario di lavoro pieno (8-16). (Rif. 9313)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: OPERAIO/A AIUTO TERMOIDRAULICO/A

Azienda di installazione e manutenzione di impianti termoidraulici di Busto Arsizio (VA) cerca 1 OPERAIO/A AIUTO TERMOIDRAULICO/A. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione; residenza in zona azienda (Busto Arsizio – VA); patente B. Si offre contratto a tempo determinato con orario di lavoro pieno (8-12 e 13.30-17.30). (Rif. 9312)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

GORLA MINORE: APPRENDISTA AIUTANTE ELETTRICISTA

Ditta di impianti elettrici di Gorla Minore cerca 1 APPRENDISTA AIUTANTE ELETTRICISTA. Requisiti richiesti: un minimo di conoscenze di impianti elettrici civili ed industriali; preferibile residenza nelle vicinanze di Gorla Minore; titolo di studio inerente la mansione; patente B; disponibilità a saltuarie e brevi trasferte. Si offre: contratto di apprendistato con orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00/13.30-17.30. (Rif. 9301)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: APPRENDISTA MECCANICO/A TUTTOFARE

Officina di manutenzione autoveicoli di Busto Arsizio cerca 1 APPRENDISTA MECCANICO/A TUTTOFARE che si occuperà di recupero mezzi da revisionare presso i clienti, supporto nelle attività di revisione mezzi, piccoli lavori di officina e pulizie. Requisiti richiesti: preferibile qualifica o diploma di meccanico; preferibile generica esperienza nella mansione e nel settore; conoscenza ed uso del PC; patente B; età compatibile con l’apprendistato. Si offre orario a tempo pieno 8.30/12.00 – 14.00/18.30 e contratto di apprendistato. (Rif. 9298)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: AUTISTI/E PATENTE C

Azienda di realizzazione reti di distribuzione elettrica di Busto Arsizio cerca 5 AUTISTI/E PATENTE C per conduzione autocarri e assistenza alle operazioni di scavo stradale per la posa di infrastrutture elettriche, presso cantieri nelle zone nord Milano e provincia di Varese. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione; patente C; disponibilità al lavoro in squadra ed in cantieri; disponibilità a turni di reperibilità occasionalmente anche in orario notturno o festivo. Si offre orario di lavoro a tempo pieno e contratto a tempo determinato di 6 mesi con possibile trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9297)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

SOLBIATE OLONA: ADDETTI/E AL MONTAGGIO ELETTROMECCANICO

Azienda del settore metalmeccanico di Solbiate Olona cerca 3 ADDETTI/E AL MONTAGGIO ELETTROMECCANICO. Requisiti richiesti: è indispensabile aver maturato esperienza nell’assemblaggio dei componenti meccanici e nella realizzazione di semplici impianti elettrici fino al montaggio completo dei prodotti finiti (prodotti elettromedicali, tavoli, poltrone per visite oculistiche), ed imballaggio degli stessi; costituisce titolo preferenziale il possesso del diploma di perito elettromeccanico; è preferibile la residenza in zona Solbiate Olona; disponibilità immediata. Si offre: contratto a tempo determinato 3 mesi con possibilità di proroga e successiva trasformazione, orario di lavoro a tempo pieno. (Rif. 9296)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTA/O CAD/CAM CON LECTRA E INVESTRONICA

Azienda tessile di Busto Arsizio (VA) cerca 1 ADDETTA/O CAD/CAM CON LECTRA E INVESTRONICA. Requisiti richiesti: esperienza nel disegno e piazzamenti, con conoscenza programmi LECTRA e INVESTRONICA; diploma tecnico nel settore moda; inglese almeno discreto. Si offre contratto a tempo determinato 3 mesi con possibilità di trasformazione in indeterminato con orario di lavoro pieno (8.30-12.30 e 13-17). (Rif. 9294)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ESCAVATORISTI/E

Azienda di realizzazione reti distribuzione energia elettrica di Busto Arsizio cerca 5 ESCAVATORISTI/E addetti alla conduzione di macchine movimento terra per scavi stradali e per posa di infrastrutture elettriche in zone limitrofe a Busto Arsizio e Varese. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione; patente B; preferibile patente C; disponibilità a turni di reperibilità occasionalmente anche in orario notturno e festivo, disponibilità al lavoro in cantieri e in squadra. Si offre orario di lavoro a tempo pieno e contratto a tempo determinato di 6 mesi con possibile trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9275)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

MARNATE: OPERATORE/TRICE REPARTO MECCANICA

Azienda del settore metalmeccanico di Marnate cerca 1 OPERATORE/TRICE REPARTO MECCANICA. Requisiti richiesti: un minimo di esperienza nella mansione e di conoscenza meccanica; utilizzo carroponte; disponibilità ad effettuare straordinari. Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità di proroga ed orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00/13.30-17.30. (Rif. 9271)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

MARNATE: ADDETTO/A TRAFILATURA

Azienda del settore metalmeccanico di Marnate cerca 1 ADDETTO/A TRAFILATURA da inserire nel reparto produttivo. Requisiti richiesti: un minimo di esperienza nella mansione e di conoscenza meccanica; disponibilità ad effettuare straordinari. Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità di proroga ed orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00/13.30-17.30. (Rif. 9270)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

OLGIATE OLONA: TORNITORE/TRICE

Azienda del settore metalmeccanico di Olgiate Olona cerca 1 TORNITORE/TRICE. Requisiti richiesti: è INDISPENSABILE l’aver maturato ESPERIENZA su TORNI TRADIZIONALI medio grandi per la preparazione e finitura di rulli dimensioni fino a 700 x 6000 mm., conoscenza lettura disegni tecnici e strumenti di misura; costituirà titolo preferenziale l’aver maturato esperienza anche su torni CNC; preferibile residenza nelle immediate vicinanze di Olgiate Olona; utilizzo strumenti informatici. Si offre: contratto da concordare ed orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00 / 14.00-18.00 da lunedì a venerdì. (Rif. 9252)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: OPERAIO/A MECCANICO/A

Azienda di produzione macchine tessili di Busto Arsizio cerca 1 OPERAIO/A MECCANICO/A addetto a macchine a controllo numerico e macchine utensili tradizionali. Requisiti richiesti: titolo di studio attinente alla mansione e/o esperienza nella mansione e nel settore; patente B. Si offre orario di lavoro a tempo pieno 8.00/12.00 – 13.30/17.30 e contratto a tempo determinato con possibile trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9233)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: CABLATORE/TRICE ELETTRICO/A e MECCANICO/A

Azienda di produzione macchine tessili cerca 1 CABLATORE/TRICE ELETTRICO/A e MECCANICO/A che si occuperà del cablaggio macchinari, bordo macchina e supporto nel montaggio meccanico. Requisiti richiesti: esperienza nella mansione e nel settore o titolo di perito elettrotecnico; sufficiente conoscenza della lingua inglese; patente B; disponibilità ad occasionali trasferte all’estero o in Italia. Si offre orario a tempo pieno 8.00/12.00 – 13.30/17.30 e contratto a tempo determinato con possibile trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9232)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

MARNATE: AIUTO ELETTRICISTA

Azienda di impiantistica elettrica di Marnate cerca 1 AIUTO ELETTRICISTA per lavori vari di manutenzione. Requisiti richiesti: residenza preferibilmente nelle immediate vicinanze di Marnate; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato 12 mesi ed orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00/14.00-18.00. (Rif. 9182)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

DAIRAGO: ELETTRICISTA BORDO MACCHINA

Azienda del settore metalmeccanico di Dairago cerca 1 ELETTRICISTA BORDO MACCHINA. Requisiti richiesti: è INDISPENSABILE aver maturato ESPERIENZA NELLA CREAZIONE COMPLETA DI IMPIANTI ELETTRICI PER MACCHINARI INDUSTRIALI; è preferibile essere residenti nelle vicinanze di Dairago; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato di due mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato ed orario di lavoro a tempo pieno 08.00-12.00/13.30-17.30. (Rif. 9173)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A ALLA CUCINA COLORI

Azienda di finissaggio tessile di Busto Arsizio cerca 1 ADDETTO/A ALLA CUCINA COLORI che si occuperà della pesatura dei coloranti, della ricezione e disposizione nei magazzini dei coloranti, degli ausiliari e dei prodotti chimici ordinati. In collaborazione con l’ufficio acquisti, gestirà il rispristino delle scorte sulla base delle esigenze di produzione. Requisiti richiesti: preferibile titolo di perito chimico; preferibile esperienza nella mansione e nel settore; conoscenza ed uso del PC; preferibile residenza in zone limitrofe all’azienda; patente B. Si offre orario di lavoro a tempo pieno 7.00/15.00 e contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9162)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTI/E ALLO SVILUPPO COMMERCIALE (LIBERO PROFESSIONISTI/E)

Agenzia di intermediazione assicurativa di Busto Arsizio cerca 2 ADDETTI/E ALLO SVILUPPO COMMERCIALE (LIBERO PROFESSIONISTI/E) per ricerca e sviluppo clienti potenziali e gestione clientela effettiva. Requisiti richiesti: è preferibile un minimo di esperienza; diploma oppure laurea; conoscenza del pacchetto Office; predisposizione ai rapporti interpersonali e all’attività di lavoro autonomo ed in team; patente B. Orario di lavoro a tempo pieno: 09.30-12.30 / 14.30-18.30 indicativo. (Rif. 9123)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

GALLARATE: PERITO/A ELETTROMECCANICO/A

Società per azioni settore commercio vicinanze Gallarate cerca 1 PERITO/A ELETTROMECCANICO/A. La risorsa si occuperà dell’installazione e manutenzione di macchinari destinati all’imballaggio valige, inoltre sarà di supporto al magazzino e alla logistica spedizione materiali. Requisiti richiesti: diploma di maturità elettrico/elettronico, disponibilità alle trasferte all’estero, conoscenza della lingua inglese, uso pacchetto office. Si offre contratto full time a tempo determinato finalizzato al tempo indeterminato. (Rif. 9371)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CASSANO MAGNAGO: POSATORE/TRICE CARPENTIERE/A

Attività di vendita e montaggio arredo da esterno nelle vicinanze di Cassano Magnago, cerca 1 POSATORE/TRICE CARPENTIERE/A che si occupi della consegna e posa di protezioni solari e arredo esterno. La risorsa dovrà avere esperienze su mansioni analoghe come serramentista, carpentiere, tendaggista e falegname. Si richiede indispensabile esperienza nella stessa mansione; patente B; residenza limitrofa. Si offre un contratto a tempo pieno e determinato. (Rif. 9366)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

VERGIATE: ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI

Studio professionale nelle vicinanze di Vergiate cerca 1 ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI. La risorsa dovrà occuparsi della gestione elaborazione cedolini paga pacchetto aziende, redazione contratti, gestione assunzioni, variazioni, cessazioni, 770, ammortizzatori sociali. Si richiede: laurea in economia o diploma ragioneria; esperienza nella stessa mansione; buone competenze informatiche; inglese fluente; residenza nelle zone limitrofe. Si offre un contratto a tempo determinato. (Rif. 9365)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

BESNATE: RESPONSABILE DI PRODUZIONE

Azienda operante nel settore tessile/abbigliamento nelle vicinanze di Besnate cerca 1 RESPONSABILE DI PRODUZIONE. La risorsa dovrà gestire e organizzare il lavoro del personale nel rispetto delle logiche produttive e dei tempi di consegna, inoltre si occuperà del controllo qualità e del collaudo dei materiali con possibili visite presso i laboratori dei fornitori. Si richiede esperienza maturata nella mansione e spiccata capacità di gestione del gruppo di lavoro. Patente B. Si offre contratto full time a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9350)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

MERCALLO: MAGAZZINIERE/A

Azienda operante nel settore medicale commercio all’ingrosso nelle vicinanze di Mercallo cerca 1 MAGAZZINIERE/A. La risorsa si occuperà di scarico e carico merci, sistemazione dei prodotti sugli scaffali, imballaggi e spedizioni attraverso l’utilizzo di un gestionale dedicato. E’ richiesto il diploma di maturità area tecnica; breve esperienza nella mansione; buon utilizzo del PC; patente B. Inoltre è preferibile una conoscenza di base della lingua inglese. Si offre contratto full time a tempo determinato o di apprendistato. (Rif. 9338)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

TERNATE: OPERAIA/O ADDETTA/O ALLA PROGRAMMAZIONE MACCHINE CNC

Azienda nelle vicinanze di Ternate, operante nel settore metalmeccanico, cerca 1 OPERAIA/O ADDETTA/O ALLA PROGRAMMAZIONE MACCHINE CNC, carico e scarico materiale, controllo qualità, imballaggio. Si richiedono: conoscenze informatiche di base; conoscenza del disegno meccanico e patente B. Preferibilmente automunita/o. Si offre contratto a tempo pieno e determinato, finalizzato all’indeterminato. (Rif. 9318)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: PERSONALE ADDETTO AL CARICO E SCARICO MERCI

Azienda del settore logistico aeroportuale nelle vicinanze di Gallarate cerca PERSONALE ADDETTO AL CARICO E SCARICO MERCI. Gli/le addetti/e si occuperanno di effettuare carico e scarico di merce aeroportuale pallettizzata. Si richiede: esperienza nella stessa mansione; disponibilità a lavorare su turni, anche notturni, ed essere automuniti/e ed in possesso del patentino del muletto. Si offre un contratto dalle 30 alle 40 ore (da valutare in sede di colloquio) a tempo determinato. (Rif. 9309)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: ADDETTA/O ALLE PULIZIE E SANIFICAZIONE AMBIENTI

Azienda nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 ADDETTA/O ALLE PULIZIE E SANIFICAZIONE AMBIENTI. La persona cercata dovrà avere pregressa esperienza nella pulizia di ambienti scolastici e nella sanificazione. Si offre un contratto a tempo determinato di 20 ore settimanali. Requisiti richiesti: esperienza nello stesso settore; patente B. (Rif. 9303)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SOLBIATE OLONA: ADDETTO/A MONTAGGIO ELETTROMECCANICO

Industria metalmeccanica settore apparecchiature elettromedicali sita nelle vicinanze di Solbiate Olona cerca ADDETTO/A MONTAGGIO ELETTROMECCANICO. La risorsa si occuperà dell’assemblaggio di componenti meccanici, realizzazione semplici impianti elettrici, montaggio e imballaggio del prodotto finito. Requisiti richiesti: esperienza nella mansione; buona capacità manuale; patente B e preferibile diploma tecnico. Si offre contratto full time a tempo determinato con trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9288)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: ADDETTO/A ALL’ACCOGLIENZA

Studio professionale sito in Gallarate, specializzato nella cura del corpo cerca 1 ADDETTO/A ALL’ACCOGLIENZA. La risorsa si occuperà della gestione completa della clientela, dell’inserimento in banca dati, della relativa informativa necessaria per indicare i diversi trattamenti estetici. Si richiede esperienza nella stessa mansione; residenza limitrofa; patente B. Si offre un lavoro a tempo determinato e pieno; finalizzato al tempo indeterminato. (Rif. 9285)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CARDANO AL CAMPO: ADDETTO/A ALLA CONTABILITA’ GENERALE

Azienda del settore commercio nelle vicinanze di Cardano al Campo cerca 1 ADDETTO/A ALLA CONTABILITA’ GENERALE. La risorsa si occuperà di registrazione fatture, rapporti con le banche, pagamenti fornitori. Si richiede esperienza nella stessa mansione; patente B; diploma ragioneria o laurea. Si offre un contratto a tempo pieno determinato finalizzato all’indeterminato. (Rif. 9234)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CASORATE SEMPIONE: ADDETTA/O SPEDIZIONI INTERNAZIONALI

Azienda settore logistica e trasporti vicinanze Casorate Sempione cerca 1 ADDETTA/O SPEDIZIONI INTERNAZIONALI. La risorsa si occuperà principalmente di spedizioni internazionali e verrà affiancata da un esperto per acquisire le principali competenze necessarie per la posizione. Si richiede anche breve esperienza nel settore; indispensabile conoscenza della lingua inglese e buona conoscenza dei principali programmi Office oltre all’uso della posta. Patente B e residenza limitrofa. Si offre contratto a tempo determinato con finalità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9216)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CASSANO MAGNAGO: MANUTENTORE/TRICE CALDAIE

Ditta nelle vicinanze di Cassano Magnago cerca 1 MANUTENTORE/TRICE CALDAIE. La risorsa si occuperà dell’installazione di caldaie e della successiva manutenzione in affiancamento all’idraulico. Requisiti richiesti: nozioni di base di idraulica; esperienza nel settore della manutenzione; patente B. Si offre contratto a tempo pieno determinato con la finalità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9213)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: PERITO/A INFORMATICO/A

Azienda del settore commercio nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 PERITO/A INFORMATICO/A. La risorsa dovrà occuparsi della programmazione e dell’utilizzo linguaggio SQL. Si richiede: indispensabile esperienza e conoscenza delle logiche di linguaggi programmazione; diploma di perito informatico. Si offre un contratto a tempo pieno e determinato. (Rif. 9205)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: TIROCINANTE da inserire nel REPARTO TAGLIO E FRESATURA CARTA E CARTONE

Azienda settore cartotecnica vicinanze Gallarate cerca 1 TIROCINANTE da inserire nel REPARTO TAGLIO E FRESATURA CARTA E CARTONE. La risorsa verrà affiancata da un tutor e si occuperà di tutto il processo di elaborazione della carta fino al prodotto finito, all’imballaggio e alla confezione. La tipologia di lavoro prevede l’uso di macchine come taglierine, rivettatrici e tagliacartone. Si richiede disponibilità all’apprendimento ed età compatibile con contratto di apprendistato. L’azienda offre tirocinio full time di 6 mesi con indennità finalizzato all’assunzione. (Rif. 9368)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: TIROCINANTE ADDETTO/A ALLE FUNZIONI DI SEGRETERIA

Azienda nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 TIROCINANTE ADDETTO/A ALLE FUNZIONI DI SEGRETERIA La risorsa imparerà a gestire gli ordini dei clienti; ad effettuare l’inserimento in banca dati di clienti e fornitori con il gestionale specifico dell’azienda. Si richiede: residenza limitrofa; diploma e/o laurea in lingue o materie economiche; conoscenza pacchetto Office; inglese fluente. Si offre un tirocinio a tempo pieno. E’ prevista una indennità di partecipazione. (Rif. 9273)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CARDANO AL CAMPO: TIROCINIO come ASSISTENTE MACCHINE PER RICAMO

Ricamificio nelle vicinanze di Cardano al Campo offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINIO come ASSISTENTE MACCHINE PER RICAMO. La risorsa si formerà imparando il caricamento del tessuto direttamente sulla macchina e il successivo controllo qualità del prodotto finito. E’ previsto affiancamento del tutor durante tutto il periodo previsto dal tirocinio. Requisiti: età finalizzabile all’apprendistato; interesse per il settore tessile e passione per il lavoro manuale. E’ prevista indennità. (Rif. 9267)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: TIROCINANTE IMPIEGATO/A

Azienda informatica nelle vicinanze di Gallarate offre la possibilità di ospitare 1 TIROCINANTE IMPIEGATO/A. La risorsa imparerà a gestire l’assistenza e la consulenza relativa ai software gestionali contabili. Si offre un tirocinio di tre mesi a tempo pieno con la finalità di assunzione. Si richiede: diploma in amministrazione finanza e marketing laurea in economia o ingegneria gestionale; residenza limitrofa; patente B. E’ prevista una indennità di partecipazione. (Rif. 9249)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: TIROCINIO come OPERATRICE/TORE CALL CENTER

Azienda del settore telecomunicazioni in ambito idroelettrico offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINIO come OPERATRICE/TORE CALL CENTER. La/il tirocinante imparerà a gestire i contatti con i clienti per dare informazioni e risolvere quesiti relativi ai contratti in ambito idrico/luce/gas. Requisiti richiesti: età compatibile con il contratto di apprendistato; diploma di scuola secondaria di secondo grado; utilizzo dei programmi Word ed Excel; patente B; automunita/o. Si offre: tirocinio di 4 mesi con orario a tempo pieno. E’ prevista indennità di partecipazione al tirocinio. (Rif. 9227)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

TERNATE: TIROCINANTE come ASSISTENTE UFFICIO TECNICO

Azienda del settore idrotermosanitario nelle vicinanze di Ternate cerca 1 TIROCINANTE come ASSISTENTE UFFICIO TECNICO. La/il candidato avrà la possibilità di acquisire competenze nell’ambito della redazione documenti relativi agli impianti idrotermosanitari, acquedotti e gasdotti. Si richiede: diploma in ambito tecnico; età compatibile con il contratto di apprendistato; buona conoscenza uso PC e Autocad; patente B. Durata 6 mesi è prevista indennità. (Rif. 9222)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CASORATE SEMPIONE: TIROCINANTE per Azienda di occhialeria

Azienda di occhialeria nelle vicinanze di Casorate Sempione offre la possibilità di inserire 1 TIROCINANTE. La risorsa imparerà le tecniche di ricerca e comunicazione specifica delle agenzie, attività per la gestione del customer service. Requisiti richiesti: interesse e conoscenza del mondo social, influencer e brand ambassador; laurea in scienze della comunicazione, patente B, residenza limitrofa. Si offre un tirocinio a tempo pieno di sei mesi. E’ prevista una indennità di partecipazione. (Rif. 9203)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

ORIGGIO: ADDETTO/A MENSA

Società di ristorazione collettiva, per sede operativa di Origgio, cerca 1 ADDETTO/A MENSA. La risorsa si occuperà di apparecchiatura ed allestimento sala mensa, servizio pasti al banco nelle ore previste dal servizio mensa, garantirà gli orari ed i tempi di consegna dei pasti, riassetterà e sanificherà la sala secondo le normative vigenti. Requisiti richiesti: esperienza; residenza nelle vicinanze di Origgio; patente B. Si offre tempo determinato, prorogabile (20 ore settimanale dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 16.00 con pausa). (Rif. 9391)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

ORIGGIO: BARISTA/CAMERIERE/A

Società di ristorazione collettiva, per sede operativa di Origgio, cerca 1 BARISTA/CAMERIERE/A. Requisiti richiesti: esperienza nella organizzazione del bar/caffetteria e gestione delle prenotazioni garantendo il servizio con professionalità; preferibile attestato o diploma alberghiero inerente la mansione; patente B. Si offre tempo determinato (30 ore settimanale dal lunedì al venerdì dalle 7.00/13.00 oppure dalle 13.00/18.00) prorogabili. (Rif. 9389)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

TRADATE: TECNICO/A MANUTENTORE/TRICE APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE

Azienda di Tradate cerca 1 TECNICO/A MANUTENTORE/TRICE APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE per laboratori e strutture sanitarie. Requisiti richiesti: preferibile esperienza o seria motivazione ad imparare; diploma perito industriale/elettronico/elettrotecnico o laurea breve in ambito biomedicale; buono inglese; patente B; residenza nelle vicinanze di Tradate; disponibilità a trasferte in tutto il territorio nazionale. Si offre tempo determinato, tempo pieno. (Rif. 9388)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

MALNATE: ELETTROMECCANICO/A

Azienda operante nell’ambito della refrigerazione industriale cerca 1 ELETTROMECCANICO/A con esperienza. Requisiti richiesti: residenza limitrofa a Tradate e disponibilità a trasferte giornaliere. Si offre tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 9384)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

ORIGGIO: AGENTE DI COMMERCIO

Azienda di Origgio, operante nell’ambito della vendita di prodotti surgelati, cerca 1 AGENTE DI COMMERCIO. Requisiti richiesti: esperienza pregressa. Si offre mandato di agente di commercio. (Rif. 9383)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

MALNATE: FRIGORISTA MANUTENTORE/TRICE

Azienda operante nell’ambito della refrigerazione industriale, cerca 1 FRIGORISTA MANUTENTORE/TRICE. Requisiti richiesti: esperienza pregressa, residenza nelle vicinanze di Tradate, disponibilità a trasferte giornaliere. Si offre tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 9382)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

VENEGONO INFERIORE: IMPIEGATA/O

Impresa edile di Venegono Inferiore cerca 1 IMPIEGATA/O. Requisiti richiesti: esperienza nell’inserimento dati e lavoro di segreteria; conoscenza della contabilità dei cantieri edili; diploma inerente la mansione; Office; residenza nelle vicinanze di Venegono Inferiore. Si offre tempo determinato, tempo pieno, con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 9381)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SARONNO: 10 SCAFFALISTI/E

Società multiservizi cerca 10 SCAFFALISTI/E per allestimento scaffali di un supermercato di Saronno. Requisiti richiesti: indispensabile disponibilità a lavorare dalle ore 21.00 con orario di termine servizio variabile in base alle esigenze del negozio; residenza nel raggio di 15 Km. Si offre tempo determinato, con possibilità di inserimento, part time orizzontale 15/20 ore settimanali. (Rif. 9364)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

CIRIMIDO: IMPIEGATI/E DATA ENTRY

Società multiservizi di Cirimido cerca 2 IMPIEGATI/E DATA ENTRY. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa nell’inserimento dati; Office; diploma scuola superiore; residenza nelle vicinanze di Cirimido. Si offre tempo determinato, pieno. (Rif. 9348)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

CIRIMIDO: ADDETTI/E SOSTITUZIONE CONTATORI ACQUA/GAS

Società multiservizi di Cirimido cerca 4 ADDETTI/E SOSTITUZIONE CONTATORI ACQUA/GAS. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza come idraulico; buona conoscenza del territorio della provincia di Varese; patente B; disponibilità a trasferte con auto aziendale. Si offre tempo determinato, pieno. (Rif. 9347)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

CIRIMIDO: LETTURISTI/E CONTATORI GAS/ACQUA

Società multiservizi di Cirimido cerca 4 LETTURISTI/E CONTATORI GAS/ACQUA. Requisiti richiesti: buona conoscenza del territorio della provincia di Varese; disponibilità ad utilizzare il proprio mezzo per effettuare la lettura dei contatori presso i vari clienti; patente A o B. Si offre tempo determinato, part-time dalle 9.00 alle 13.00. (Rif. 9346)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

MOZZATE: IMPIEGATO/A CONTABILE

Azienda di Mozzate cerca 1 IMPIEGATO/A CONTABILE. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nella gestione della contabilità generale, prima nota, registrazione fatture, ciclo attivo e passivo, banche; diploma ragioneria o similare; residenza nelle vicinanze di Mozzate, patente B. Si offre tempo indeterminato, pieno. (Rif. 9345)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

ARESE: OPERATORI/TRICI ADDETTI/E ALLE ANALISI MERCEOLOGICHE

Azienda operante nel settore delle analisi merceologiche, di Arese, cerca OPERATORI/TRICI ADDETTI/E ALLE ANALISI MERCEOLOGICHE sui rifiuti provenienti da raccolta differenziata. La risorsa si occuperà della cernita manuale e la selezione delle differenti tipologie di materiali componenti il campione da analizzare e della compilazione di opportuni report. Requisiti richiesti: indispensabile disponibilità alla formazione (retribuita); ottima conoscenza della lingua italiana, Office, posta elettronica; preferibile diploma scuola superiore; disponibilità a trasferte (a carico dell’azienda) su tutto il territorio nazionale anche per più mesi all’anno; patente B; automuniti/e. Si offre tempo determinato, pieno con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 9324)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

MISINTO: OPERAIO/A FALEGNAME

Azienda di Misinto cerca 1 OPERAIO/A FALEGNAME. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella lavorazione del legno; automuniti/e. Si offre tempo determinato scopo assunzione o apprendistato se privi di esperienza. (Rif. 9322)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

LEGNANO: MECCANICI/CHE RIPARATORI/TRICI AUTOVEICOLI

Officina di Legnano cerca 2 MECCANICI/CHE RIPARATORI/TRICI AUTOVEICOLI. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nella riparazione e manutenzione di autoveicoli; attestato o diploma inerente la mansione; patente B o superiori. Si offre tempo indeterminato. (Rif. 9321)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

CARONNO PERTUSELLA: CABLATORE/TRICE QUADRI ELETTRICI ESPERTO/A

Azienda di Caronno Pertusella cerca 1 CABLATORE/TRICE QUADRI ELETTRICI ESPERTO/A. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa nel cablaggio di quadri elettrici e impianti civili ed industriali; patente B. Si offre tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 9316)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SARONNO: LOGOPEDISTA

Poliambulatorio medico di Saronno cerca 1 LOGOPEDISTA. Requisiti richiesti: esperienza; laurea logopedia; automunita/o. Si offre contratto di collaborazione libero professionista part-time. (Rif. 9307)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

ORIGGIO: ADDETTI/E AL CARICO/SCARICO/SMISTAMENTO MERCI

Società operante nella logistica, per la sede di Origgio, cerca ADDETTI/E AL CARICO/SCARICO/SMISTAMENTO MERCI. Requisiti richiesti: minima esperienza maturata in magazzino: imballaggio scatole, smistamento e prelievo colli, preferibile con utilizzo radio frequenza; carico e scarico merci; uso del carrello elevatore; preferibile possesso patentino del muletto; indispensabile residenza limitrofa ad Origgio; automuniti/e; disponibilità a lavoro su turni (dalle 6.00-14.00 e dalle 14.00-22.00). Si offre tempo determinato scopo assunzione (Rif. 9304)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

MOZZATE: ADDETTI/E AL MAGAZZINO

Azienda di Mozzate cerca 2 ADDETTI/E AL MAGAZZINO. Requisiti richiesti: esperienza pregressa e possesso del patentino per il muletto; età compatibile con apprendistato; residenza limitrofa a Mozzate. La risorsa si occuperà di carico/scarico merce, con ausilio di muletto, preparazione degli ordini. Contratto da valutare in base all’esperienza posseduta dai candidati/e. (Rif. 9171)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

CARONNO PERTUSELLA: TIROCINIO come ADDETTO/A ALLA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DEL PROCESSO DI PRODUZIONE di schede elettroniche

Società di Caronno Pertusella offre 1 TIROCINIO come ADDETTO/A ALLA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DEL PROCESSO DI PRODUZIONE di schede elettroniche. La risorsa imparerà ad utilizzare macchinari robotici per la programmazione dei processi di produzione. Requisiti richiesti: indispensabile seria motivazione ad imparare e precisione; diploma in ambito informatico o elettronico; discreto inglese; ottimo uso PC; residenza nelle vicinanze del Centro per l’Impiego di Saronno; patente. B; età compatibile con apprendistato. Si offre tirocinio di 6 mesi; tempo pieno. E’ prevista indennità di partecipazione. Rif. (9367)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SARONNO: TIROCINIO come OPERAIO/A ELETTROMECCANICO/A

Azienda di Saronno offre 1 TIROCINIO come OPERAIO/A ELETTROMECCANICO/A. La risorsa imparerà a gestire lo smontaggio, la riparazione e la preparazione all’avvolgimento dei motori, montaggio, utilizzo di strumenti di misura ed utensileria generica, riordino magazzino. Requisiti richiesti: preferibile diploma o attestato di qualifica in ambito elettromeccanico; indispensabile età compatibile con contratto d’apprendistato e seria motivazione ad imparare il mestiere: patente B; residenza nelle vicinanze di Saronno. Si offre tirocinio, tempo pieno. E’ prevista indennità di partecipazione. (Rif. 9361)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

VARESE: CONDUCENTE DI CARROATTREZZI

Officina di autoriparazioni zona Varese cerca 1 CONDUCENTE DI CARROATTREZZI. Preferibile esperienza nella stessa mansione; preferibile possesso patente C; disponibilità alla reperibilità sabato, domenica e festivi e notturni. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo determinato iniziale di 1 anno finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9393)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: MECCANICO/A AUTOVEICOLI

Officina di autoriparazione e carrozzeria zona Varese cerca 1 MECCANICO/A AUTOVEICOLI. Indispensabile esperienza di almeno 5 anni nella stessa mansione. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo determinato iniziale di 1 anno finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9392)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: CONTABILE FINO AL BILANCIO

Azienda chimica di Varese cerca 1 CONTABILE FINO AL BILANCIO. Indispensabile esperienza decennale nella gestione della contabilità ordinaria fino alle scritture preparatorie al bilancio; residenza provincia di Varese. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 9379)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: IMPIEGATO/A ASSICURATIVO/A

Agenzia assicurativa di Varese cerca 1 IMPIEGATO/A ASSICURATIVO/A. Indispensabile esperienza di almeno 3 anni nel settore assicurativo in particolare emissione polizze RCA, retail, Vita e sinistri; preferibile residenza zone limitrofe Varese; indispensabile possesso diploma di maturità; ottimo utilizzo pacchetto Office e posta elettronica. Orario: tempo pieno. Contratto: iniziale sostituzione maternità finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9377)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

ARCISATE: SALDATORE/TRICE CON ESPERIENZA

Per azienda metalmeccanica nei pressi di Arcisate ricerchiamo 1 SALDATORE/TRICE CON ESPERIENZA. La risorsa inserita si occuperà di saldatura MIG e TIG di acciai inox e ferro. Richiesta esperienza consolidata nella mansione. Orario di lavoro: tempo pieno da lunedì a venerdì 8:00-12:00 e 13:30-17:30. Contratto iniziale a tempo determinato di 6 mesi finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 9374)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: ADDETTO/A MONTAGGIO MOBILI

Azienda di commercio di mobili di Varese cerca 1 ADDETTO/A MONTAGGIO MOBILI. Indispensabile esperienza di almeno 3 anni nella mansione per attività di carico, scarico, smontaggio e rimontaggio mobili; automuniti/e. Orario: tempo pieno giornata. Contratto: tempo determinato iniziale di 3 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9370)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: ADDETTO/A GESTIONE PAGHE

Studio professionale di Varese cerca 1 ADDETTO/A GESTIONE PAGHE. Indispensabile utilizzo di gestionale paghe preferibile Zucchetti; preferibile esperienza o possesso attestato corso paghe. Orario: tempo pieno 40 ore su 5 giorni. Contratto: sostituzione maternità finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9362)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: ADDETTO/A VENDITA

Negozio di ottica di Varese cerca 1 ADDETTO/A VENDITA. Indispensabile esperienza in qualità di addetto/a alle vendite preferibilmente nel settore ottico; residenza provincia di Varese; possesso diploma di maturità. Orario: tempo pieno 40 ore settimanali compresi sabato e domenica con riposo infrasettimanale. Contratto: tempo determinato iniziale di 6 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9360)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: OTTICI/CHE ABILITATI/E

Negozio di ottica di Varese cerca 2 OTTICI/CHE ABILITATI/E. Indispensabile abilitazione all’esercizio della professione di ottico; indispensabile esperienza di almeno 2 anni nella mansione; conoscenza pacchetto Office; residenza provincia di Varese. Orario: tempo pieno 40 ore su turni anche sabato e domenica con riposo infrasettimanale. Contratto: tempo determinato iniziale di 6 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9359)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

BESOZZO: OPERAIO/A ESTRUSIONE MATERIE PLASTICHE

Per azienda nei pressi di Besozzo ricerchiamo 1 OPERAIO/A ESTRUSIONE MATERIE PLASTICHE che si occuperà di estrusione utilizzando macchinari adibiti alla trasformazione della materia prima in prodotto semilavorato/finito. Orario di lavoro: da lunedì a venerdì su turni 6:00-14:00 e 13:00-21:00. Iniziale contratto a tempo determinato di 3 o 6 mesi da valutare finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 9355)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

CUVEGLIO: AUSILIARIO/A PER SERVIZI EDUCATIVI

Cooperativa sociale per le sede di Cuveglio cerca 1 AUSILIARIO/A PER SERVIZI EDUCATIVI per attività di supporto agli educatori; pulizia, riordino e vigilanza bambini. Indispensabile residenza zone limitrofe. Indispensabile essere automuniti/e. Orario: part-time 12/15 ore settimanali nella fascia oraria 08:00-16:00. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 9354)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

LAVENO, LUINO, CUVEGLIO: EDUCATORE/TRICE

Cooperativa sociale per la zona di Laveno, Luino, Cuveglio cerca 1 EDUCATORE/TRICE per interventi educativi presso scuole e a domicilio. Preferibile residenza zone limitrofe sedi indicate; indispensabile possesso titolo di diploma magistrale o socio psico pedagogico; automuniti/e; disponibilità a trasferte nelle zone indicate. Orario: part-time 20 ore nella fascia oraria 08:00 – 16:00. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 9353)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

LAVENO, LUINO, ARCISATE, CUVEGLIO: EDUCATORE/TRICE CON TITOLO

Cooperativa sociale per le sedi di Laveno, Luino, Arcisate e Cuveglio cerca 1 EDUCATORE/TRICE CON TITOLO. Indispensabile possesso titolo di studio di educatore professionale, scienze della formazione o equipollenti per interventi servizi individualizzati educativi presso scuole o a domicilio. Preferibile residenza zone limitrofe Luino / Laveno; disponibilità agli spostamenti sulle zone indicate. Orario: part-time 20 ore nella fascia oraria 8:00-16:00. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 9352)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

CASCIAGO: MACCHINISTA CUCITORE/TRICE

Per azienda di produzione pelletteria nei pressi di Casciago ricerchiamo 1 MACCHINISTA CUCITORE/TRICE con esperienza. La risorsa inserita si occuperà di cucire in autonomia utilizzando diversi tipi di macchine da cucire, da quella piana fina a colonna o braccio. Orario di lavoro: part time 20/25 ore settimanali da lunedì a venerdì. Contratto: iniziale tempo determinato di 3 mesi finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 9342)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

BRUNELLO: MECCANICO/A AUTORIPARATORE/TRICE

Per officina nei pressi di Brunello ricerchiamo 1 MECCANICO/A AUTORIPARATORE/TRICE con esperienza: gradita conoscenza/utilizzo diagnostiche auto. Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì 8:00-12:00 e 14:00-18:00. Contratto iniziale a tempo determinato di 3 mesi finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 9341)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

BARASSO: MODELLISTA PROTOTIPISTA

Per azienda nei pressi di Barasso ricerchiamo 1 MODELLISTA PROTOTIPISTA. La risorsa inserita si occuperà in autonomia di realizzare cartamodelli a mano ed i prototipi partendo da disegno quotato o fotografia. Requisiti: esperienza nella mansione e/o qualifica di modellista. Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì. Contratto di lavoro: iniziale tempo determinato 3 mesi finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 9340)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

LAVENO MOMBELLO: CUCITRICE/TORE SU MACCHINE INDUSTRIALI

Azienda tessile zona Laveno cerca 1 CUCITRICE/TORE SU MACCHINE INDUSTRIALI. Indispensabile esperienza su macchina piana, zig-zag e tagliacuce. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo determinato iniziale finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9336)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

CASALE LITTA: SALDATORI/TRICI

Ricerchiamo per azienda metalmeccanica nei pressi di Casale Litta 2 SALDATORI/TRICI. Le risorse inserite si occuperanno di: saldatura, molatura, taglio, piega, fresatura. Requisiti: esperienza nella mansione e/o qualifica/diploma ad indirizzo meccanico. Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì 8:00-12:00 e 13:00-17:00, eventualmente il sabato in concomitanza di picchi lavorativi. Contratto: tempo determinato iniziale di 3 mesi finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 9334)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: PARRUCCHIERA/E CON ESPERIENZA

Centro di acconciatura estetica di Varese cerca 1 PARRUCCHIERA/E CON ESPERIENZA. Indispensabile esperienza nella stessa mansione o attestato di qualifica professionale; preferibile residenza zone limitrofe Varese. Orario: tempo pieno 8 ore al giorno da lunedì a sabato con riposo infrasettimanale. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 9311)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: ESTETISTA CON QUALIFICA

Centro estetico di Varese cerca 1 ESTETISTA CON QUALIFICA. Indispensabile attestato di qualifica come estetista ed esperienza nella stessa mansione. Preferibile residenza zone limitrofe Varese. Orario: tempo pieno 8 ore al giorno, dal lunedì al sabato con riposo infrasettimanale. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 9310)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: ESTETISTA

Salone estetico di Varese cerca 1 ESTETISTA. Indispensabile esperienza nella stessa attività e possesso di attestato di qualifica; residenza zone limitrofe Varese; conoscenza discreta lingua inglese. Orario: part-time 30 ore settimanali distribuite su 6 ore al giorno per 5 giorni lavorativi. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 9306)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: PARRUCCHIERE/A

Per salone di bellezza in Varese ricerchiamo 1 PARRUCCHIERE/A con esperienza. La figura inserita si occuperà di: accoglienza clienti, taglio, colorazione, piega, applicazione trattamenti. Orario di lavoro: part time giovedì, venerdì e sabato dalle 9:00 alle 18:00 (possibilità di ulteriori giornate lavorative). Contratto di lavoro: iniziale tempo determinato di 3 mesi finalizzato all’inserimento a tempo indeterminato. (Rif. 9300)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: GUARDIE GIURATE

Società di vigilanza privata di Varese cerca 2 GUARDIE GIURATE. E’ richiesta la residenza in Varese e provincia; nazionalità italiana per successiva richiesta di rilascio titolo prefettizio; possesso patente B; disponibilità a trasferte di giornata sulla provincia di Varese; disponibilità a custodire l’arma. Orario: su tre turni (6-14; 14-22; 22-6). Contratto: iniziale 6 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9299)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: IMPIEGATO/A CONTABILE con esperienza

Per studio di commercialisti in Varese ricerchiamo 1 IMPIEGATO/A CONTABILE con esperienza. La risorsa inserita si occuperà di: contabilità ordinaria, semplificata e per professionisti fino alla redazione del bilancio, adempimenti Iva, conoscenza adempimenti dichiarativi fiscali periodici e annuali; ottimo uso del Pc, del pacchetto Office e della posta elettronica, conoscenza di Entratel. Requisiti: indispensabile esperienza di almeno 2 anni presso studi professionali, gradito utilizzo del gestionale PROFIS. Necessaria esperienza maturata in analoga posizione per almeno 2 anni presso studi professionali tecnologicamente organizzati. Titolo di studio: diploma/laurea triennale o laurea magistrale in ambito aziendale. Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì 8:30-12:30 e 14:00-18:00. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 9291)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

GEMONIO: IDRAULICO/A CON ESPERIENZA

Per azienda idraulica nei pressi di Gemonio ricerchiamo IDRAULICO/A CON ESPERIENZA. La risorsa inserita si occuperà di installazione e sostituzioni di impianti civili idrici, di riscaldamento, condizionamento e simili. Requisiti: esperienza consolidata nella mansione; essere automuniti/e. Orario di lavoro: da lunedì a venerdì 8:00-12:00 e 13:30-17:30. Contratto di lavoro: tempo determinato iniziale di 3 mesi prorogabile. (Rif. 9272)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

BISUSCHIO: CALDAISTI/E

Per azienda di impianti termosanitari nei pressi di Bisuschio ricerchiamo 2 CALDAISTI/E. Le risorse inserite si occuperanno di manutenzione e riparazione caldaie ed eventualmente condizionatori. Orario di lavoro: da lunedì a venerdì 8:00-12:00 e 13:30-17:30. Contratto di lavoro: iniziale tempo determinato di 6 mesi finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 9268)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

BISUSCHIO: IDRAULICO/A con esperienza

Per azienda di impianti termosanitari nei pressi di Bisuschio ricerchiamo 1 IDRAULICO/A con esperienza. La risorsa selezionata si occuperà di installazione e manutenzione di impianti sanitari civili e industriali. Orario: da lunedì a venerdì 8:00-12:00 e 13:30-17:30. Contratto: tempo determinato di 6 mesi finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 9266)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: TORNITORE/TRICE

Azienda metalmeccanica di Varese cerca 1 TORNITORE/TRICE. Indispensabile esperienza di almeno 1 anno settore metalmeccanico nella mansione di tornitore su tornio tradizionale o CNC, o fresatore. Orario: tempo pieno giornata (lu-ve). Contratto: tempo determinato 6 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9260)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: GOMMISTA

Per officina nei pressi di Varese ricerchiamo 1 GOMMISTA. La risorsa inserita si occuperà di cambio gomme e di attività base in ambito meccanico, quali: tagliandi, cambio olio e pastiglie. Orario di lavoro: da lunedì a venerdì 8:30-12:00 e 14:00-18:30. Contratto: tempo determinato 3 mesi. (Rif. 9258)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: IDRAULICO/A

Per azienda di impianti idraulici civili e industriali nei pressi di Varese ricerchiamo 1 IDRAULICO/A. La risorsa si occuperà di installazione e manutenzione impianti. Requisiti: esperienza nella mansione e/o qualifica/diploma ad indirizzo idraulico. Orario: full time 8:00-12:00 e 13:30-17:30. Contratto: commisurato all’esperienza. (Rif. 9257)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: ADDETTO/A PAGHE CON ESPERIENZA

Associazione elaborazione dati settore edilizia cerca 1 ADDETTO/A PAGHE CON ESPERIENZA. Indispensabile esperienza di almeno 4 anni nella stessa mansione preferibile nel settore edile; preferibile conoscenza programma Zucchetti, preferibile possesso diploma superiore. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 9239)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: APPRENDISTA IMBIANCHINO/A

Azienda di finitura e completamento edifici zona Varese cerca 1 APPRENDISTA IMBIANCHINO/A. Preferibile esperienza di almeno 1 anno nel settore edile; indispensabile età compatibile con i vincoli del contratto di apprendistato; residenza nella provincia di Varese; automunito/a; possesso licenza media; disponibilità a trasferte di giornata nella province di Varese, Milano e Como. Orario: tempo pieno. Contratto: apprendistato. (Rif. 9238)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

CLIVIO: IDRAULICO/A CALDAISTA SPECIALIZZATO/A

Per azienda nei presso di Clivio ricerchiamo 1 IDRAULICO/A CALDAISTA SPECIALIZZATO/A. La risorsa selezionata si occuperà di collaudo, controllo, revisione caldaie e pompe di calore. Requisiti: esperienza nella mansione; essere automuniti/e. Orario di lavoro: da lunedì a venerdì 8:00-12:00 e 13:30-17:30. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 9231)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: IMBIANCHINO/A CON ESPERIENZA

Azienda di finitura e completamento edifici di Varese cerca 1 IMBIANCHINO/A CON ESPERIENZA. Indispensabile esperienza imbiancatura interni e tinteggiatura esterni; verniciatura a pennello e a spruzzo; posa di cappotto termico; preferibile se esperienza come artigiano o caposquadra in ambito edile. Si richiede disponibilità a trasferte di giornata province di Varese, Milano e Como. Orario: tempo pieno a giornata. Contratto: tempo determinato iniziale di 6 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9230)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

LAVENO MOMBELLO: APPRENDISTA OPERAIO/A LAVORAZIONE CERAMICA

Per azienda nei pressi di Laveno Mombello ricerchiamo 1 APPRENDISTA OPERAIO/A LAVORAZIONE CERAMICA. La risorsa si occuperà di lavorazione, soprattutto manuale, della ceramica per realtà industriale. Requisiti: volontà di imparare la mansione; gradita (ma non indispensabile) esperienza in attività che richiedano un approccio manuale; età compatibile con apprendistato; essere automuniti/e e domiciliati/e in zona Laveno. Orario: full time 8:00-12:00 e 13:30-17:30. (Rif. 9199)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

SUMIRAGO: ADDETTO/A MANUTENZIONE ELETTRICA IMPIANTI CON ESPERIENZA

Azienda di gomma plastica di Sumirago cerca 1 ADDETTO/A MANUTENZIONE ELETTRICA IMPIANTI CON ESPERIENZA. Indispensabile competenze nella manutenzione elettrica ordinaria e straordinaria di linee ed impianti; conoscenza PLC, INVERTER e AZIONAMENTI; uso PC; buona conoscenza lingua inglese; disponibile alla reperibilità. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo determinato 6 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9181)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

SUMIRAGO: MANUTENTORE/TRICE MECCANICO/A CON ESPERIENZA

Azienda di gomma plastica di Sumirago cerca 1 MANUTENTORE/TRICE MECCANICO/A CON ESPERIENZA. Indispensabile competenze nella manutenzione meccanica ordinaria e straordinaria su linee ed impianti; ricerca guasti e piccoli lavori di carpenteria; buona conoscenza lingua inglese; automuniti/e; disponibile a reperibilità. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo determinato iniziale di 6 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9180)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

SUMIRAGO: ADDETTI/E ESTRUSIONE

Azienda di gomma plastica di Sumirago cerca 2 ADDETTI/E ESTRUSIONE. Preferibile esperienza settore materie plastiche; indispensabile possesso attestato guida muletto; indispensabile disponibilità a turni ciclo continuo compreso sabato domenica e festivi; (6-14; 14-22; 22-6). Contratto: tempo determinato iniziale di 6 mesi. (Rif. 9174)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

MORNAGO: PASTICCIERE/A PANETTIERE/A NOTTURNO/A

Pasticceria di Mornago cerca 1 PASTICCIERE/A PANETTIERE/A NOTTURNO/A. Indispensabile titolo di studio o esperienza inerente alla mansione; indispensabile essere automuniti/e; disponibilità al tempo pieno notturno dalle 23 alle 7. Contratto: tempo determinato 3 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9166)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

LUINO: MURATORE/TRICE QUALIFICATO/A

Impresa edile di Luino cerca 1 MURATORE/TRICE QUALIFICATO/A. Indispensabile esperienza di almeno 3 anni nella stessa mansione. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 9151)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

GAVIRATE: TORNITORE/TRICE CNC

Azienda metalmeccanica di Gavirate cerca 1 TORNITORE/TRICE CNC. Indispensabile esperienza di almeno 1 anno nella stessa mansione; indispensabile residenza provincia di Varese. Orario: tempo pieno a giornata. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 9099)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: ADDETTO/A CAMBIO STAMPI PRESSE A INIEZIONE

Azienda di stampaggio materie plastiche zona Varese cerca 1 ADDETTO/A CAMBIO STAMPI PRESSE A INIEZIONE. Indispensabile esperienza di almeno 5 anni nella mansione; uso base PC; indispensabile residenza provincia di Varese. Orario: turni diurni settimanali (7-15) (12-20). Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 9098)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: ELETTRICISTA DI IMPIANTI INDUSTRIALI

Azienda di progettazione e costruzione impianti industriali di Varese cerca 1 ELETTRICISTA DI IMPIANTI INDUSTRIALI. Indispensabile esperienza di almeno due anni nella stessa mansione. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 9016)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

BIANDRONNO: TIROCINIO come OPERATORE/TRICE DI CONTABILITA’

Azienda all’ingrosso di videogiochi di Biandronno offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINIO come OPERATORE/TRICE DI CONTABILITA’. Il/La tirocinante si occuperà di inserimento fatture, inserimento ed elaborazioni dati, gestione telefonate ed email. Requisiti richiesti: diploma di scuola media superiore. Buona conoscenza del pacchetto Office; patente B; automunito/a. Età compatibile con i vincoli previsti dal contratto di apprendistato. Durata 6 mesi, dal lunedì al venerdì, orario tempo pieno. E’ prevista indennità di tirocinio. (Rif. 9335)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

LAVENO MOMBELLO: TIROCINO come OPERATORE/TRICE D’UFFICIO

Azienda in mediazione immobiliare di Laveno Mombello offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINO come OPERATORE/TRICE D’UFFICIO. Il/la tirocinante si occuperà dell’accoglienza clienti, della gestione delle telefonate e delle email, del caricamento e della gestione degli annunci. Requisiti richiesti: diploma di scuola media superiore; indispensabile conoscenza delle lingue inglese e tedesco; buona conoscenza del pacchetto Office e Photoshop; Patente B, automunito/a; disponibilità a trasferte in accompagnamento al tutor. Età compatibile con i vincoli previsti dal contratto di apprendistato. Durata 5 mesi, orario tempo pieno. E’ prevista indennità di tirocinio. (Rif. 9308)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

ANGERA, ARCISATE: TIROCINI REPARTO SALUMERIA

Azienda del settore Grande Distribuzione offre la possibilità di effettuare 2 TIROCINI REPARTO SALUMERIA nei supermercati di ANGERA ED ARCISATE. I/Le tirocinanti potranno imparare le tecniche di lavorazione dei salumi e formaggi con la corretta applicazione degli strumenti di reparto. Dovranno relazionarsi con la clientela e i colleghi di reparto/negozio. Requisiti richiesti: indispensabile diploma alberghiero o qualifica professionale ristorazione/enogastronomia; patente B; automunito/a; disponibilità a trasferte in accompagnamento al tutor. Età compatibile con i vincoli previsti dal contratto di apprendistato. Durata 6 mesi, orario tempo pieno. E’ prevista indennità di tirocinio. (Rif. 9242)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

BESOZZO, BUGUGGIATE, CASSANO MAGNAGO, SALTRIO E VARESE: MACELLAIO/A

Azienda del settore Grande Distribuzione offre la possibilità di effettuare 5 TIROCINI come MACELLAIO/A nei supermercati di BESOZZO, BUGUGGIATE, CASSANO MAGNAGO, SALTRIO E VARESE. I/Le tirocinanti potranno imparare le attività del taglio prodotti e confezionamento, servizio al cliente, esposizione del prodotto. Dovranno relazionarsi con la clientela ed i colleghi di reparto/negozio. Requisiti richiesti: indispensabile diploma alberghiero o qualifica professionale ristorazione/enogastronomia; patente B; automunito/a; disponibilità a trasferte in accompagnamento al tutor. Età compatibile con i vincoli previsti dal contratto di apprendistato. Durata 6 mesi, orario tempo pieno. E’ prevista indennità di tirocinio. (Rif. 9241)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it