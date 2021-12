Tutti in sella a Brinzio l’8 dicembre: è tempo di “Pedala con i campioni”

È arrivata a quota 22 edizioni ma mantiene la freschezza della prima volta: la “Pedala con i Campioni” dell’8 dicembre torna anche quest’anno con la sua formula tradizionale, quella dell’evento ciclistico aperto a tutti, partecipato da tanti corridori del passato e del presente, aperto soprattutto a risvolti benefici.

La pedalata avrà il centro di Brinzio come sede di partenza e arrivo e sarà dedicata alla memoria di Michele Scarponi, il grande ciclista marchigiano scomparso a causa di un incidente stradale. La manifestazione è stata presentata nella cornice del locale “DisSapori” di Varese, di Veronica Pupillo e dell’ex professionista Cristiano Fumagalli. Ed è stato Stefano Zanini, a nome del comitato organizzatore formato da Cristiano Frattini, Tupack Casnedi, Daniele Nardello, Dario Andriotto, Andrea Peron, Oscar Mason oltre che dallo stesso Stefano Zanini ad illustrare il programma dell’evento gestito dal punto di vista tecnico dal Velo Club Sommese di Silvio Pezzotta.

«La “Pedala con i Campioni” è un evento classico che oltre a perseguire un fine benefico ha la particolarità di radunare in una sola mattinata tutte le componenti del ciclismo – ha spiegato il popolare Zazà – dai Giovanissimi (la categoria più in erba) ai professionisti. Potere poi ricordare un amico come Michele Scarponi per non è un grande onore e ogni volta una nuova emozione».

Il programma della giornata prevede il ritrovo a Brinzio alle ore 8.30 e la partenza alle ore 10 per percorrere i 49 chilometri del percorso ad andatura controllata. La manifestazione è patrocinata dall’Amministrazione Comunale Brinzio e dalla Federazione Ciclistica Italiana e ha la collaborazione dell’ Associazione Medici Sportivi Varesini, Gruppo Sportivo Contini, Panathlon International Club Varese, Fondazione Michele Scarponi e Sestero aps e il contributo di Mapei, Andriolo, Istituto Paritario Scolastico Olga Fiorini – Liceo Marco Pantani Busto Arsizio, Enervit, Consorzio di tutela del Miele Varesino, FSA (Full Speed Ahead), Sport Specialist, Coop e Super Help.

Sono 42 i punti convenzionati per le iscrizioni ( visibili sul sito www.pedalaconicampioni.com o sulla pagina FB dedicata all’evento) fino al 4 dicembre il contributo richiesto e di 10 euro. Dal 5 dicembre 15 euro. Alla conclusione della pedalata il ricavato sarà devoluto a San Martino onlus, Handicap Sport Varese, sezione paraciclismo Velo Club Sommese, Real Eyes Sport, Insieme ad Andrea si può onlus, progetto Viva Vittoria Varese e Elisa Parrino.