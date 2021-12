Ultima dell’anno per il Rugby Varese: sfida complicata sul campo dell’A&U Milano

Il Rugby Varese si prepara ad affrontare una trasferta molto complicata, che rappresenta anche il suo ultimo impegno dell’anno. I varesini andranno a giocare in casa dell’Amatori & Union Rugby Milano, gara valevole per la settima giornata del campionato di Serie B, girone 1.

L’incontro si giocherà domenica 12 dicembre presso il centro sportivo “Crespi” di Milano, mentre il fischio d’inizio è previsto per le ore 14:30. Si parla di un match difficile per i biancorossi, che andranno a cercare punti su un campo notoriamente ostico, contro un avversario di tutto rispetto come l’Union. La formazione milanese occupa al momento il quarto posto nel girone e nelle ultime stagioni ha fatto molti passi avanti a livello di gioco e rosa.

L’Amatori sta giocando infatti un rugby di livello e se prima si aggirava nella zona medio/bassa della classifica, ora può puntare in alto, grazie alle tre vittorie ottenute in quattro partite. Lo stesso non si può dire del Varese, che ha una squadra composta da tanti giovani, il potenziale non manca, ma per il momento la squadra di Giubiano è stato troppo altalenante nelle prestazioni viste fino ad ora. L’ultimo match giocato contro Bergamo ne è un esempio lampante: fino al 45′ i biancorossi erano aggressivi e pienamente in partita, nel secondo tempo invece si è visto un crollo mentale ingiustificato, che ha portato i bergamaschi ad ottenere una larga vittoria.

Quel che lo staff tecnico ha chiesto a Borello e compagni è una bella reazione. Uscire vincenti dal “Crespi” sarà difficilissimo, ma Varese deve provarci, deve tenere alta la testa per tutti gli ottanta minuti di gioco. Una sconfitta non sarebbe un dramma, però i biancorossi non dovranno essere distratti: si entra sempre in campo per vincere, ma se si perde deve essere a causa della superiorità dell’avversario, non per demeriti propri. Per quanto riguarda invece la formazione, potrebbero pesare le assenze dell’utility back Christian Affri, ma soprattutto quella del giovane tallonatore Stefano Dal Sasso, uno degli atleti più propositivi visti in questa stagione del Varese. Dovrebbe invece esserci un interessante cambio in mediana, con l’apertura Pandozy spostata ad estremo e al suo posto potrebbe partire dal primo minuto Matteo Broggi, che nei trequarti può giocare in tutti i ruoli.

Queste invece le dichiarazioni pre partita del tecnico dei trequarti del Varese Stefano Piazza: «Sarà una partita molto difficile su un campo difficile. L’Union è una squadra completa, di qualità e che ha già sorpreso con qualche risultato inaspettato in questo campionato. Dobbiamo essere bravi ad arginarli nei loro punti forti, senza scodarci che dobbiamo anche giocare il nostro rugby al meglio. È l’ultima partita prima di una lunga pausa, i ragazzi devono avere voglia di uscire dal campo sfiniti, perché poi si torna in campo a metà gennaio. Non partiamo sconfitti, andiamo a Milano per giocarcela, vogliamo tornare a Varese con dei punti importanti».