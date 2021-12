Ultima partita dell’anno allo Speroni, a Busto arriva la Pergolettese

Vincere aiuta a vincere, e di vittorie in questo momento la Pro Patria ne ha un – quasi viscerale – bisogno, soprattutto nelle mura amiche dello Speroni. Nell’anticipo casalingo di sabato 18 dicembre contro la Pergolettese, a 90 minuti dal termine del girone di andata, la squadra di Busto Arsizio deve categoricamente ritrovare la sua identità coriacea, finora mostrata soltanto a corrente alternata.

Nei momenti chiave di questa stagione troppe volte i tigrotti hanno infatti pagato a caro prezzo l’emotività della partita gettando alle ortiche punti “scomparsi come si spegne una candela”, a voler citare Cesare Pavese: a distanza di settimane ancora bruciano la sconfitta rimediata al 94’ contro il Fiorenzuola e il rigore regalato alla Giana al 88’. Giusto per citare 4 punti sfumati a pochi secondi dal triplice fischio.

Mentre la società invita tutti i tifosi bianco-blu a riempire lo Speroni con tariffe speciali (biglietti a 2€ ai Distinti e ai Popolari Scoperti, 5€ in Tribuna Laterale) tanti, anche troppi, sono i motivi per portare a casa il bottino pieno nell’anticipo di sabato, ultimo match del 2021 per Pro Patria nel “suo” stadio, che deve ritornare fortino inespugnabile: innanzitutto c’è da muovere una classifica che al momento vede i bustocchi a 17 punti, davanti solo a Pro Sesto (14) e Giana (13). «I giudizi si tirano a fine stagione» ripete, a ragione, l’allenatore della squadra Luca Prina, tuttavia, al giro di boa la fotografia della classifica non può non essere almeno un campanello di allarme per l’intero gruppo, che dal punto di vista tecnico non vale il terzultimo posto, pur in una classifica cortissima (Pro Patria a +3 dall’ultimo posto ma a -6 dai playoff per la B).

Aspetto non meno importante sono poi i quasi due mesi senza “tre punti”. In Via Ca’ Bianca il sapore della vittoria manca da una data che incomincia a essere “fuori stagione”, ovvero dal 3 ottobre, giorno dell’1 a 0 contro la Virtus Verona a cui è seguito il successo sul campo del Legnago risalente sempre ottobre, nell’infrasettimanale di mercoledì 20. Da lì in avanti 5 pareggi e 3 sconfitte e uno “score” di 4 gol fatti e 8 subiti nelle ultime 8 partite (13:24 quello nelle 18 partite). Numeri assolutamente da migliorare, soprattutto in attacco, dove il reparto sta facendo fatica a pungere e scardinare le difese avversarie proprio ora che sono tornati a disposizione Castelli e Piu a giocarsi il posto accanto a Sean Parker, quest’anno prezioso in area ma poco prolifico sotto porta.

Pergolettese, i “canarini” di Crema si sono trasformati in una fenice

Diametralmente opposto è invece lo stato di forma psicofisico degli avversari di sabato. I “canarini” della Pergolettese guidati dall’ex atalantino Stefani Lucchini sono in forte rilancio dopo un inizio di campionato tutt’altro che semplice. Escluso lo scivolo tennistico del 6 a 0 in casa della FeralpiSalò, la squadra di Crema ha convinto in parecchie occasioni (4 le vittorie nelle ultime 8; ovvero il triplo dei punti della Pro Patria), portandosi a casa lo scalpo di avversari di tutto rispetto, compresi quelli delle pantere del Renate sconfitte 1 a 0 la scorsa domenica.

Una trasformazione da brutto anatroccolo a splendente fenice resa possibile anche grazie ai tanti gol arrivati dalla mediana con Varas Marcillo e Zennaro che hanno contribuiti con ben nove reti. Fortunatamente per i tigrotti la trasformazione dei canarini non è del tutto completa e lontano dal Voltini i giallo-blu fanno ancora fatica e mettere in luce lo stesso ardore domestico. Se infatti si considerasse il solo andamento casalingo la Pergolettese sarebbe quinta in virtù delle cinque vittorie (solo Sudtirol, Padova e Renate han fatto meglio), e invece i cremaschi stazionano a un meno blasonato (ma prezioso) 13esimo posto (a +4 dalla Pro Patria) a causa del pessimo rendimento in trasferta, il peggiore del girone, con 6 sconfitte in 8 partite. Un dato che fa ben sperare i tifosi della Pro Patria in vista della partita di sabato: chiudere un anno di transizione – che ha visto l’arrivo di mister Prina e quello della nuova proprietà Sgai – con una vittoria consegnerebbe l’ossigeno necessario per arrivare alla pausa natalizia con uno spirito ben diverso da quello intravisto nell’ultimo mese.