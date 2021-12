Un anno di campagna vaccinale: dai problemi iniziali all’accelerazione finale con 19,5 milioni di dosi fatte

La Lombardia accelera sulle dosi booster per arrivare il prima possibile a dare maggiore copertura contro la variante omicron.

109.000 VACCINI AL GIORNO NEI CENTRI DELLA LOMBARDIA

Il ritmo giornaliero è ben al di sopra della media della campagna primaverile quando, data la carenza di vaccini, la struttura commissariale imponeva il tetto di 85.000 iniezioni al giorno ( solo il 30 aprile scorso si toccò quota 130.000).

In questo ultimo periodo, nei centri di tutta la regione, si raggiungono le 109.000 dosi quotidiane, un volume che colloca la Lombardia saldamente al comando dell’attività nazionale. Il Lazio, al secondo posto, effettua circa 50.000 vaccini ogni giorno.

Nella settimana tra il 17 e il 23 dicembre sono stati effettuati 719.384 vaccini mentre tra il 24 e il 30 dicembre si è toccata quota 548.182.

L’accelerazione riguarda soprattutto le dosi booster: sono oltre 96.000 quotidianamente.

UN ANNO DI VACCINAZIONI

L’anno che si chiude è stato caratterizzato proprio dalla campagna vaccinale, partita il 27 dicembre scorso con un numero limitato di sanitari nell’ambito del vax day europeo e avviata ufficialmente il 4 gennaio.

Dopo una partenza difficile per la Lombardia, con l’apertura ai grandi anziani molto critica, la gestione da parte del commissario straordinario Figliuolo da una parte ( dal primo marzo) e la costituzione di un’unità di crisi lombarda affidata a Guido Bertolaso ( da 12 febbraio) diedero un impulso nuovo con una progressione continua, pur limitata dalla scarsità di vaccini a disposizione.

IL 6 MAGGIO SI TOCCO’ QUOTA 6 MILIONI DI VACCINI

Il 12 aprile la Lombardia toccò i 2,2 milioni di dosi effettuate mentre il 31 maggio si raggiunse quota 6 milioni, il 31 luglio furono 12,1 i milioni i vaccini effettuati. Il 30 settembre, quando di fatto si ritenne chiusa la campagna massiva, vennero registrate 15 milioni di dosi.

L’ANNO SI CHIUDE CON OLTRE 19,5 MILIONI DI VACCINI SOMMINISTRATI

Poi la nuova minaccia pandemica e la ripresa della campagna delle terze dosi: oggi l’anno si chiude con con oltre 19,5 milioni di vaccini somministrati ai lombardi.

In un anno, dunque, sono stati vaccinati 8,4 milioni di cittadini over 12 anni ( su 9,1 totali) che rappresentano il 92% della popolazione. Sono già stati effettuati oltre 3,5 milioni di richiami per le dosi booster che rappresentano il 43% del totale.

Procede con successo anche la campagna vaccinale pediatrica: dal 16 dicembre, quando si è aperta, somministrate 70.000 dosi ( il 27% dell’intera attività nazionale) che rappresentano l’11% della platea.

GLI OBIETTIVI DEL 2022

Dal primo gennaio, gli obiettivi nazionali assegnati alla Lombardia prevedono un ritmo sempre sostenuto di quasi 100.000 vaccini al giorno, ad esclusione dei giorni festivi che scende a una quota tra i 50.000 e i 59.000.

Secondo i modelli dell’Unità di crisi lombarda, però, il ritmo del mese di gennaio ( circa 700.000 a settimana) porterà a vaccinare quasi 5.200.000 cittadino entro il 31 gennaio che rappresentano il 67,5% del totale.

Gli slot sono 618.531 di cui ancora liberi 232.988 : nel caso venissero tutti coperti, la copertura salirebbe al 78,7% che potrebbe aumentare all’85% con un ulteriore sforzo dei centri vaccinali.