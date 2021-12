Un anno di educazione ambientale lungo la Valle del Torrente Lura 

Nel 2021 le attività proposte alle scuole e alle famiglie da Koinè cooperativa sociale per ‘Uniti per Natura’ hanno coinvolto oltre 5000 persone in un percorso di conoscenza e fruizione sostenibile dell’ambiente, rafforzando la conoscenza e il senso di appartenenza al territorio che unisce il Parco del Lura e il Parco Sorgenti del Torrente Lura con l’intento comune di valorizzare la Valle del Torrente Lura e di rafforzare il senso di appartenenza dei suoi abitanti ad un’unica “comunità di valle”.

Nonostante il 2021, primo anno del progetto, sia stato caratterizzato da numerosi cambi nell’organizzazione e nella pianificazione delle attività, dovuti all’emergenza sanitaria, è stato possibile raggiungere scuole, famiglie e cittadinanza dei 20 Comuni dei due Parchi attraverso uscite, laboratori ed eventi.

Negli scorsi mesi di aprile, maggio e giugno e durante il periodo autunnale, che si sta chiudendo, hanno partecipato ai percorsi di educazione ambientale rivolti alle scuole 133 classi e oltre 2700 studenti e 200 insegnanti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per circa 600 ore di attività.

I percorsi, dedicati ai temi delle progettazioni dei due Parchi (torrente, biodiversità, suolo, mobilità sostenibile, servizi ecosistemici, paesaggio e bene culturali, agricoltura e cambiamenti climatici) sono stati sviluppati attraverso incontri di formazione con gli insegnanti, uscite e incontri in classe.

I mesi estivi, invece, hanno visto la partecipazione di numerosi gruppi dei centri estivi e degli oratori dei Comuni dei due Parchi, per un totale di oltre 1200 bambini coinvolti in oltre 340 ore di attività espressamente progettate per l’occasione.

Anche gli eventi, organizzati in occasione di diverse iniziative comunali e delle giornate dedicate all’ambiente, hanno raggiunto le famiglie e la cittadinanza con appuntamenti lungo la Valle.

Tra questi camminate, laboratori, stand informativi e giochi itineranti. Tra le giornate dedicate all’ambiente si segnalano il Bioblitz dello scorso giugno, un’iniziativa di “citizen science” organizzata da Regione Lombardia e dedicata al monitoraggio della biodiversità, la Giornata del Verde Pulito, in due fine settimana di settembre e ottobre, e la Giornata nazionale degli alberi, con le piantumazioni nelle scuole nei mesi di novembre e dicembre.

Programma di educazione ambientale

Il Consorzio Parco del Lura e il Parco Sorgenti del Torrente Lura propongono fino al 2023 diversi percorsi educativi rivolti alle scuole del territorio, avvalendosi della collaborazione di Koinè Cooperativa Sociale. Le attività di educazione ambientale sono rivolte alle scuole di ogni ordine e grado e diversificate per scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado.

Il nuovo progetto di educazione ambientale dal titolo “Uniti per Natura”, propone per le scuole dell’infanzia una formazione per le insegnanti dedicata al tema dell’educare in natura, agevolando l’autonomia delle insegnanti stesse nel progettare attività nel Parco per le proprie classi.

Le classi di scuola primaria e secondaria di primo grado sono invece coinvolte in un concorso annuale per la progettazione e realizzazione di un gioco a tema che sviluppi uno degli 8 temi legati alle caratteristiche del territorio del Parco.

Le attività con le classi sono sviluppate in percorsi suddivisi in:

– Formazione per gli insegnanti, durante la quale gli insegnanti ricevono le informazioni teoriche, gli strumenti e i materiali per avviare il percorso con la classe.

– Uscita nel Parco, momento fondamentale per raccogliere informazioni, suggestioni e dati utili alla realizzazione del prodotto finale.

– Incontro in classe, durante il quale la classe è accompagnata alla realizzazione del prodotto finale.

Alle scuole secondarie di secondo grado è invece dedicato un percorso volto alla realizzazione di pannelli informativi sul Parco da posizionare nel territorio dei Comuni della Valle, creando una convergenza di obiettivi coi lavori delle altre scuole, primarie e secondarie di primo grado.

In accordo coi docenti, sarà possibile attivare Percorsi per Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO).

Modalità di acceso al servizio

Per le scuole dei Comuni Consorziati i percorsi sono gratuiti fino all’esaurimento del monte ore disponibile. Si garantisce un educatore ogni 25 persone e, comunque, un educatore per ogni classe. Le date e gli appuntamenti sono concordati con la segreteria di Koinè, mentre il luogo dell’uscita è concordato durante la formazione.

In caso di pioggia, la mattina stessa dell’uscita gli educatori si metteranno in contatto con l’insegnante per concordare un rinvio o una attività alternativa. In caso di disdetta la comunicazione deve avvenire almeno 24ore prima.

Per tutte le info e per prenotare attività di educazione ambientale, corsi di formazione, feste di compleanno e avere informazioni sui nostri servizi chiamare il 320 9572736 oppure scrivere a educazioneambientale@ koinecoopsociale.it