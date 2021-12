Un assegno di 800 euro al mese per sostenere i genitori separati

Un assegno di 800 euro al mese per i genitori separati o divorziati per superare la crisi causata dall’emergenza Covid.

Con l’ok in commissione Finanze e lavoro del Senato al decreto fiscale, il bonus per sostenere i genitori separati dovrebbe andare in porto. Il provvedimento, in discussione in Aula dopo l’approvazione nella notte delle commissioni Finanza e Lavoro del Senato. passerà quindi alla Camera per la seconda lettura e l’ok definitivo. L’emendamento della Lega è stato annunciata dallo stesso leader della Lega: “È stato, finalmente e definitivamente, approvato in Commissione il mio emendamento per aiutare i genitori separati messi in crisi dalle conseguenze del Covid: riceveranno un aiuto economico fino a 800 euro al mese per pagare l’assegno di mantenimento a figli o ex coniugi, in caso di difficoltà economiche”.

“I genitori separati messi in crisi dalle conseguenze del Covid: riceveranno un aiuto fino a 800 euro al mese per pagare l’assegno di mantenimento a figli o ex coniugi, in caso di difficoltà economiche ha aggiunto il senatore della Lega Salvini Enrico Montani – . Questo emendamento è stato uno dei punti saldi del mio e del nostro lavoro in Commissione Finanze: è una misura importantissima, una battaglia solo nostra e molto sentita”.

Le modalità di richiesta e i criteri saranno stabiliti a decreto approvato dal parlamento.