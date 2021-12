Un battello in più per rientrare dalla Svizzera: potenziata la tratta Morcote-Porto Ceresio

Con l’orario invernale iniziato questa settimana e i vigore fino al 2 aprile, la Navigazione Lago di Lugano ha potenziato due rotte, quella tra Morcote e Porto Ceresio e quella circolare tra Lugano, San Rocco e Gandria.

Per quanto riguarda la tratta Morcote-Porto Ceresio, la Società di navigazione ha incrementato l’offerta del servizio pubblico della comunità tariffale Arcobaleno, con un nuovo collegamento da Morcote a Porto Ceresio alle 19,30. Un’opportunità in più per i lavoratori frontalieri che rientrano da Lugano o dall’area industriale e commerciale di Pian Scairolo.

La seconda tratta tra Lugano, San Rocco e Gandria sarà pomeridiana, dal lunedì al venerdì e farà parte della cosiddetta Green Line che utilizza la motonave elettrica.

Non sono previste modifiche sul bacino svizzero del Lago Maggiore.