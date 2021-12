Un bosco incantato nel cuore di Laveno: si accendono le Lucine di Natale

Un piccolo villaggio dove la magia del Natale si può vivere in tutta la sua pienezza. A Laveno Mombello, sabato 4 dicembre, verranno inaugurate le Lucine di Natale, un ampio parco trasformato in un vero e proprio bosco incantato grazie a migliaia di lucine dove l’atmosfera è unica e sorprendente.

Galleria fotografica Le lucine di Laveno 4 di 31

Un percorso tra oltre 500 mila led a basso consumo energetico, di diverse dimensioni, modellate dalle sapienti mani di artigiani. L’allestimento è curato in ogni centimetro, regalando uno scenario da favola. Gli organizzatori sono al lavoro dal mese di ottobre per allestire il parco che ora è pronto ad accogliere migliaia di visitatori, regalando stupore e meraviglia.

Fiori colorati, abeti luminosi, la grotta degli orsi, scoiattoli, una piccola fontana, cascate di stelle filanti, sono solo alcune delle attrazioni che si possono vedere attraversando il parco, fino ad arrivare alla slitta di Babbo Natale, che durante il periodo di Natale sarà pronto ad accogliere i più piccoli. Dopo il 25 dicembre, invece, si potrà incontrare la Befana in attesa dell’Epifania.

Nate a Leggiuno diversi anni fa da un’idea di Lino Betti, che continua ad addobbare la sua casa, le Lucine di Natale sono diventate famose in tutta la provincia e poi in tutta Italia, proprio per la loro bellezza. Quest’anno sono state realizzate nel paese sul Lago Maggiore, nel parco pubblico del Gaggetto, sempre sotto la regia del signor Lino. «Ha fatto una magia», commenta il figlio Fabio, durante l’accensione in anteprima delle lucine.

Laveno Mombello si prepara così a vivere in pieno la magia del Natale, accendendosi di colori e profumi. I visitatori potranno, infatti, trovare anche delle casette con cioccolata calda e vin brulè per rendere la visita ancora più piacevole. Uno spettacolo davvero unico, capace di richiamare la curiosità dei più piccoli e di stupire anche gli adulti.

Oltre alle lucine, coloro che arriveranno a Laveno, potranno trovare anche la ruota panoramica, una pista di pattinaggio e delle casette con tante idee per i regali di Natale e molte iniziate organizzate dall’amministrazione comunale. «Laveno Mombello è bella anche d’inverno – commenta il sindaco Luca Santagostino -. Con l’inaugurazione di questo villaggio diamo inizio ad un periodo ricco di eventi, dal lungolago al Midec di Cerro».

L’ingresso delle lucine di Natale è con ingresso su prenotazione, è possibile acquistare i biglietti sul sito ufficiale dove sono a disposizione anche tutte le informazioni per i visitatori.

L’apertura è per sabato 4 dicembre e saranno visibili fino al 9 gennaio. https://www.lucinedinatale.it/