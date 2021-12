Un delitto al Grand Hotel Excelsior nel nuovo romanzo di Roberta Lucato

“Lo spirito dell’Excelsior – Delitto al Grand Hotel di Varese” è il nuovo romanzo di Roberta Lucato, scrittrice del Varesotto, giornalista e bibliotecaria di Venegono Superiore. La presentazione del volume è in programma per sabato 04 dicembre alle 11, alla libreria Ubik di Varese, a cura di Sara Magnoli.

Un racconto che parla di misteriose scomparse e macabri rinvenimenti nelle acque del Lago di Varese: un romanzo giallo – liberamente ispirato a un fatto di cronaca – ambientato in uno degli alberghi più prestigiosi d’Europa di inizi Novecento, luogo d’incontro di nobili, aristocratici, cavalieri d’industria, artisti, letterati, politici e ricchi perdigiorno, sempre a caccia di svaghi e divertimenti alla moda. Spetterà al giudice Gagliardi, fine investigatore e appassionato indagatore dell’animo umano, fare luce sull’intricata vicenda, che vede coinvolta anche una troupe di illusionisti e spiritisti in incognito, ingaggiata per intrattenere gli ospiti dell’Hotel. Abbagliato dalle luci del bel mondo dove nulla è ciò che sembra, dovrà affrontare una dura battaglia tra piste fasulle, astuti inganni e ignobili bugie prima di arrivare alla cruda verità.

Per partecipare alla presentazione è necessaria la prenotazione, telefonando al numero 0332.1690245 o scrivendo una email all’indirizzo varese@ubiklibri.it indicando nell’oggetto la data della presentazione e lasciando il proprio nome, cognome e numero di telefono. Verrà richiesto il Green Pass.