Dopo un lungo periodo di “astinenza“, Cuvio si ritrova fra musica e cultura

Dopo un lungo periodo di quasi due anni, i cuviesi hanno potuto porre fine al astinenza musicale a cui la pandemia li aveva sottoposti e hanno così potuto riassaporare le note della propria banda. La gloriosa Filarmonica cuviese è ritornata ad esibirsi sabato scorso nel tradizionale concerto natalizio, in una serata durante la quale accanto alla musica altri momenti culturali.

In alternanza con le esibizioni del complesso diretto da Claudio Beltrame, la serata ha vissuto altri momenti culturali: dapprima è stato presentato il 23° “Taccuin de Cuvi” con l’entusiasta recensione del giornalista Riccardo Prando; in seguito sono state consegnate da parte dell’Amministrazione comunale, le borse di studio agli studenti più meritevoli del paese Da quasi 40 anni, il comune di Cuvio assegna un importante riconoscimento ai giovani studenti in modo di facilitarne la cultura, incentivandone l’istruzione con contributi economici che così agevolano anche l’impegno finanziario delle famiglie.

La gara, riservata ai ragazzi frequentanti le scuole di istruzione secondaria di secondo grado ha previsto un riconoscimento, ai migliori 6 di altrettante borse di studio del valore di € 500,00. A consegnare premi e attestati è intervenuto in prima persona il sindaco dott. Benedusi che si è dichiarato: “orgoglioso delle valutazioni dei ragazzi e del esibizione della meravigliosa Banda”. I sei premi per quest’anno sono stati assegnati a:

MASSA VERONICA con valutazione 10/10 .

CRUGNOLA CRISTIAN con valutazione 10/10 ,

SAVINI ERICA con valutazione media 8,73 ,

TRUCCI GIORGIA con valutazione media 8,73 ,

MAGNANI DANIELE con valutazione media 8,67

RIGHI MARTINA con valutazione media 8,54