Un nuovo portale turistico, Morazzone valorizza la sua storia e la sua cultura

È disponibile online il nuovissimo sito turistico del Comune di Morazzone, uno strumento che nasce per riscoprire il Borgo, la sua cultura e la sua storia. Il portale raccoglie in una struttura semplice e intuitiva i principali punti di interesse del territorio, i ristoranti in cui apprezzare le specialità locali, le associazioni e le strutture ricettive.

Il sito agevola un’esperienza immersiva grazie alla ricchezza dei contenuti testuali e fotografici e all’immediatezza di utilizzo: nuovi strumenti sui quali contare per l’organizzazione della propria visita a Morazzone. La sezione “Morazzone nei secoli” ripercorre la storia del borgo a partire dai reperti archeologici neolitici fino alla Guerre Mondiali, passando per la Battaglia di Morazzone del 1848. Non potranno mancare anche una breve tappa alla Casa Macchi, affascinante palazzo di provincia recentemente divenuto bene FAI e una passeggiata immersi nel verde del Parco Rile Tenore Olona ai piedi delle Prealpi Varesine.

“Il Portale turistico è stato commissionato dal Comune di Morazzone, nella consapevolezza che la promozione turistica dipenda sempre di più dalla strategia digitale adottata si legge in un comunicato – . L’importanza di sviluppare e rendere disponibili servizi online, resa evidente durante la pandemia da Covid-19, rimane centrale. L’innovazione nasce spesso dalla necessità di adattarsi e reagire alle difficoltà imprevedibili; una nuova sfida del settore turistico e culturale italiano sarà sempre di più costruire la propria narrazione online, unendo i tradizionali punti di forza con le nuove possibilità offerte dalla tecnologia”.