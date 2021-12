Un ricordo per le vittime della pandemia, le norme anticovid in Svizzera e il “Faro” di Varese nel podcast del 10 dicembre

Le principali notizie di venerdì 10 dicembre nel podcast quotidiano di Varesenews

Una cerimonia organizzata di fronte alla sede centrale di ATS Insubria per ricordare chi ci ha lasciato e per ringraziare chi si è speso e continua a farlo per gli altri.Volontari, operatori sanitari, forze dell’ordine, militari: coloro che dall’inizio della pandemia sono stati in prima linea per curare e organizzare la risposta dello stato di fronte all’emergenza lo erano anche questa mattina (venerdì 10 dicembre) per ricordare tutte le vittime del covid. Momento simbolo dell’incontro, la consegna da parte delle autorità alle forze dell’ordine e ai responsabili dei servizi pubblici, di una pergamena come riconoscimento del lavoro svolto durante il periodo della pandemia.

La Svizzera sta valutando provvedimenti più restrittivi in grado di far fronte ad un eventuale aggravarsi della pandemia. Il Consiglio federale, nella seduta di venerdì 10 dicembre, ha deciso di valutare due ipotesi: l’accesso limitato alle strutture culturali, sportive e per il tempo libero, ai ristoranti e alle manifestazioni alle sole persone vaccinate o guarite e una sorta di lockdown selettivo, per le situazioni dove non sia possibile indossare mascherine o dispositivi di protezione. La decisione sarà presa nei prossimi giorni.

È stato arrestato per omicidio il 37enne che aveva rapinato in casa Maria Scampini, l’anziana poi deceduta a seguito di alcune complicazioni causate dalla violenta aggressione. Il 37enne, di origine siciliana e residente a Lonate Pozzolo dopo aver chiesto del denaro, richiesta alla quale la donna non aveva acconsentito, aveva aggredito la vittima strappandole gli orecchini che indossava per poi darsi alla fuga. L’anziana cadendo a terra si era fratturata il femore. Ricoverata in ospedale è morta dopo alcuni giorni.

Per il prossimo Natale ci sarà una nuova, importante palazzina all’entrata della città di Varese, tanto importante da essere chiamata “Il Faro“. E’ la struttura che accoglierà parenti di malati, ricercatori universitari e operatori sanitari che sta per essere realizzata dalla Fondazione Giacomo Ascoli, e i cui lavori sono appena iniziati e che «Se tutto andrà bene, per Natale potremo inaugurare» ha sottolineato Marco, presidente della Fondazione Giacomo Ascoli e papà di Giacomo, scomparso a 12 anni per un linfoma non Hodgkin . La struttura sarà suddivisa in 9 piccoli appartamenti (bilocali e monolocali) funzionali e luminosi.

Da domenica 12 dicembre, con l’entrata in vigore del nuovo orario invernale, sulla linea Milano-Arona-Domodossola altre 12 corse saranno effettuate con treni Caravaggio. Le nuove corse si aggiungono alle 24 già effettuate con questi nuovi treni, portando a un totale di 36 le corse effettuate da i convogli ad alta capacità di ultima generazione. I nuovi treni offrono ai passeggeri un ambiente di viaggio confortevole – grazie a sistemi di climatizzazione autoregolati e di illuminazione LED, prese elettriche e USB utili per la ricarica dei dispositivi mobili e 44 telecamere per la videosorveglianza a bordo

