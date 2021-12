Un nuovo spazio espositivo per la Magari Domani di Gazzada Schianno

Verrà inaugurato sabato 4 dicembre il nuovo spazio espositivo dell’Associazione Magari Domani di Gazzada Schianno.

Dalle 10 alle 12 in via Italo Cremona 42 sarà possibile visitare i locali e acquistare addobbi, idee regali e molto altro. Per tutti un omaggio natalizio fatto a mano.

La Magari Domani ONLUS nasce nel 2008 come organizzazione di volontariato dedita alla gestione del tempo libero di giovani persone con disabilità. Negli anni ha offerto spazi di incontro e di convivialità che si sono arricchiti sempre più, sia in termini di eventi che in termini di risorse umane volontarie, permettendo di offrire supporto a tante persone.

Le proposte di questa organizzazione di volontariato sono state recepite da molte famiglie del territorio, che hanno arricchito sempre di più la possibilità di crescita della stessa organizzazione. Ad oggi l’associazione conta circa 40 volontari con le loro famiglie arrivando ad occuparsi di circa 60 persone con disabilità attraverso sette incontri settimanali, in cui si passa da varie attività come lo sport, i laboratori artistici e le cene conviviali.