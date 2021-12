Un treno merci investe un furgone rimasto sui binari a Luino

Un treno merci che viaggiava in direzione Sud ha colpito questa notte attorno alle 2 un furgone rimasto sui binari a Luino lungo la linea ferroviaria distruggendolo completamente e causando il blocco della linea ferroviaria per ore, poi riattivata attorno alle 8.

È successo all’altezza del passaggio a livello di via Carnovali.

Il conducente dell’automezzo dopo aver perso il controllo del veicolo ha sfondato le barriere di protezione alla linea ferroviaria terminando la corsa sui binari, un treno merci sopraggiunto in seguito ha travolto l’automezzo.

Al momento dell’incidente il l’autista del furgone non era presente in loco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Luino con un fuoristrada e un’autopompa, gli operatori hanno messo in sicurezza l’area e collaborato con i tecnici della rete ferroviaria per la rimozione. La linea è rimasta chiusa fino alle ore 8:00.

Sui fatti indagano la Polfer e i carabinieri di Luino