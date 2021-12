Un’asta benefica per sostenere il progetto #Mifidodite di Rare Partners e IOWT Challenge

È giunto l’atto finale del fantastico percorso dal nome #MiFidoDiTe, il Charity Program di IOWT Challenge 2021: un’asta di veri e propri cimeli sportivi messi a disposizione da campioni di vari sport per supportare il progetto di RarePartners (LEGGILO QUI).

«Ringraziamo fin da ora per la disponibilità le decine di campioni che hanno aderito con entusiasmo a questa iniziativa: per essere campioni nello sport bisogna esserlo anche nella vita», commenta Marcello Amirante, presidente dell’Asd I Glaciali che ha organizzato il Challenge.

Il Progetto #Mifidodite è una maratona a nuoto di 42 km in SETTE (SEI, causa annullamento della gara di Ischia) tappe, a sostegno della ricerca: Alessandro Mennella, ragazzo genovese affetto dalla Sindrome di Usher (una malattia rara che si manifesta con sordità alla nascita e una progressiva perdita della vista) e Marcella Zaccariello di Rare Partners, una azienda milanese senza scopo di lucro che si occupa dal 2010 di supportare lo sviluppo di nuove terapie nel campo delle malattie rare utilizzando risorse finanziarie non profit hanno nuotato legati l’uno all’altra, coscia a coscia, da una corda lunga solo 50 centimetri e da una fiducia totale.

Tantissimi i cimeli in palio, dai costumi usati in gara da atleti di caratura nazionale e internazionale alle calottine dei pallanuotisti fino a magliette autografate (ci sono anche le canottiere del duo olimpico Cesarini- Rodini), cuffie e tantissimi altri oggetti offerti dagli sportivi che hanno voluto aderire al progetto, da Berrettini a Bordignon fino a nuotatori, corridori e sportivi di ogni disciplina.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

– Da mercoledì 8 dicembre fino alle ore 20.00 di sabato 11 dicembre sarà possibile partecipare all’asta scrivendo una mail a italianopenwatertour@gmail.com specificando numero del lotto (ogni oggetto è contrassegnato da un numero di riferimento); offerta (ogni lotto ha una base d’asta specificata); offerta massima in caso di rilancio e numero di telefono

– Dalle ore 21.30 di sabato 11 dicembre in diretta streaming sui canali Social di Italian Open Water Tour chiamando il numero 3450214065 (sarà in funzione solo sabato) o utilizzando la App whatsapp sempre specificando numero del lotto (ogni oggetto è contrassegnato da un numero di riferimento), offerta (ogni lotto ha una base d’asta specificata), offerta massima in caso di rilancio