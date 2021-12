Uyba, trasferta contro Casalmaggiore per ritrovare fiducia dopo lo shock in coppa

Domenica 19 dicembre alle 19.30 la Unet e-work Busto Arsizio sarà impegnata al Pala Radi di Cremona per la partita contro la VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore. Una partita delicata per le biancorosse che devono mettere da parte la brutta sconfitta di Stoccarda (con conseguente eliminazione prematura dalla Coppa Cev) e rimettere subito tutta la loro energia nel campionato, per riuscire a centrare l’obiettivo di chiudere la stagione di andata al quarto posto.

Quella di domenica però non sarà una partita facile, contro una formazione che è reduce da due sconfitte consecutive ma vuole tornare a vincere e fare suoi tre punti importanti per la classifica. Coach Volpini dovrebbe schierare il sestetto composto dalla regista Bechis, in diagonale con Rahimova. Al centro la coppia Zambelli e Guidi, in attacco Shcherban e Braga e a difendere la propria metà campo, il libero Luna Carocci, ex di turno del confronto.

In casa Uyba invece, coach Musso spera di recuperare Gray, che a Stoccarda era rimasta bloccata in albergo per un problema gastroenterico. In caso contrario potrà contare su Adelina Ungureanu che ha già dimostrato di poter essere un’arma vincente per la squadra e rimpiazzare la schiacciatrice canadese.

Alla vigilia della gara del PalaRadi la centrale Rossella Olivotto sottolinea la delusione per la sconfitta europea ma anche la voglia di rivalsa di tutta la squadra: «Non posso negare che la delusione nello spogliatoio dopo la sconfitta con Stoccarda sia alta, ma è altrettanto forte la voglia di tornare subito in campo per cercare l’immediato riscatto. Casalmaggiore ha bisogno di punti, ma noi dobbiamo solo pensare a vincere perché ora più che mai siamo concentrate sugli obiettivi di campionato e Coppa Italia e non vogliamo perdere altri punti per strada».

VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore – Unet e-work Busto Arsizio Casalmaggiore: 1 Ferrara, 2 Braga, 3 Bechis, 6 Mangani, 7 Carocci (L), 8 Guidi, 9 White, 10 Malual, 11 Shcherban, 13 Szucs, 17 Di Maulo, 18 Zambelli, 71 Rahimova. All. Volpini.

Busto Arsizio: 1 Poulter, 2 Battista, 3 Olivotto, 5 Monza, 7 Bressan, 8 Gray, 10 Colombo, 11 Mingardi, 14 Zannoni, 15 Stevanovic, 16 Bosetti, 19 Ungureanu, 23 Herrera Blanco. All. Musso.

Il programma (12a giornata)

Delta Despar Trentino – Acqua & Sapone Roma Volley Club (Sabato 18, ore 17.00); Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Vero Volley Monza; Bosca S.Bernardo Cuneo – Bartoccini-Fortinfissi Perugia (Sabato 18, ore 20.30); Savino Del Bene Scandicci – Igor Gorgonzola Novara; Volley Bergamo 1991 – Il Bisonte Firenze; Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore – Unet E-Work Busto Arsizio (domenica 19, ore 19.30); Reale Mutua Fenera Chieri – Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 0-3 (10 dicembre)

Classifica: Conegliano 31*; Novara 28; Monza 25; Scandicci, BUSTO ARSIZIO 23; Chieri 22*; Firenze 17; Cuneo 14; Casalmaggiore 12; Bergamo, Vallefoglia 9; Roma 8; Perugia 7; Trentino 6.

*una partita in più