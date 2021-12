Va a prendere l’amico dai carabinieri di Luino senza patente: auto confiscata

Dio li fa e poi li accoppia. I carabinieri invece li scoprono, anche se quanto avvenuto mercoledì sera alla caserma di Luino poco ha a che fare col cinema.

Un 44 enne della Valcuvia è stato difatti fermato dai militari di Luino davanti la caserma: era andato a prendere un suo amico a cui avevano appena ritirato la patente.

Anche lui era senza patente e guidava una AR 147 senza assicurazione ma pure lui era senza patente. Tra l’altro recidivo.



L’amico era stato convocato apposta in caserma per notificargli un atto della motorizzazione civile che prevedeva il ritiro della patente per essere sottoposta a revisione.

L’uomo è stato sanzionato per guida senza patente, che tra l’altro è una violazione che prevede ammende molto salate e il sequestro della macchina finalizzato alla confisca.