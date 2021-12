Vaccini anti Covid 19 ai bambini: le preoccupazioni dei genitori e le rassicurazioni dei pediatri

I pediatri dell’ospedale Bambino Gesù di Roma accolgono incertezze e preoccupazioni dei genitori in merito all’opportunità di vaccinare i figli contro il Covid 19 e, a partire da queste, hanno preparato un nuovo numero della rivista A scuola di salute, interamente dedicato all’argomento , per fugare dubbi e offrire rassicurazioni alle mamme e ai papà.

La rivista è gratuitamente disponibile a questo link: in poche pagine, e per punti, affronta il tema complesso del nuovo vaccino Comirnaty (la versione pediatrica di Pfitzer, con una dose pari a un terzo rispetto a quella somministrata ai ragazzi tra 12 e 18 anni). Lo fa partendo dall’inizio: dalla ricerca sul vaccino contro la pandemia, al funzionamento dei vaccini mRNA (RNA messaggero), per arrivare a descrivere nel dettaglio Comirnaty, il vaccino anti Covid19 per i bambini tra i 5 e i 11 anni approvato alla fine di novembre prima dall’EMA (Agenzia europea del farmaco) e poi da AIFA (la corrispondente autorità italiana). Da qualche settimana la somministrazione è disponibile per i bambini, su richiesta della famiglia, anche in Lombardia.

Le principali preoccupazioni dei genitori riguardano gli eventuali effetti collaterali dovuti alla vaccinazione.

EFFETTI COLLATERALI IMMEDIATI DEL VACCINO

Oltre a ricordare come nascono i vaccini e in particolare quello contro il Coronavirus in merito alle verifiche “di qualità, dell’efficacia e della sicurezza”, i pediatri ricordano come la sua versione pediatrica per bambini tra 5 e 11 anni sia già in uso in Usa, Israele, Cile, Austria “dove sono già state somministrate oltre 5 milioni di dosi”.

Gli effetti collaterali nei bambini sono legati alla risposta immunitaria, simili a quelli riscontrati per le altre vaccinazioni e nelle persone più grandi: “dolore, a volte arrossamento e gonfiore nel sito dell’iniezione, stanchezza, mal di testa, dolore ai muscoli e brividi – scrivono i pediatri – Tali disturbi sono in genere di entità lieve o moderata e scompaiono rapidamente entro alcuni giorni dalla vaccinazione”.

EFFETTI A LUNGO TERMINE DEL VACCINO

I pediatri del Bambino Gesù escludano che il vaccino contro il Covid-19 possa avere effetti a lungo termine principalmente per due ragioni: La prima è che “finora nella popolazione adulta vaccinata, non sono stati registrati effetti collaterali di lungo periodo”. La seconda è che “le componenti del vaccino si degradano rapidamente dopo aver esercitato la propria funzione”.

EFFETTI DEL COVID

Sebbene un minor numero di bambini e ragazzi si sia ammalato di Covid-19 rispetto agli adulti, e con “fasi acute meno gravi di quelle osservate negli adulti”, scrivono i pediatri con riferimento a tosse, mal di gola, manifestazioni gastrointestinali, bassi valori di globuli bianchi e, in un numero limitato di casi miocardite o pericardite.

Anche se con sintomi meno gravi i bambini si possono comunque facilmente infettare con il virus Sars-Cov-2 e diffondere il virus anche ad altri, contribuendo loro malgrado a una pandemia che ha “gravissime conseguenze anche sul benessere psicofisico di bambini e ragazzi”, scrivono i pediatri.

Fortunatamente molto rara, ma anche molto grave, è la Mis-c, malattia infiammatoria scatenata dalla Sars-Cov-2 nei bambini più grandi: una “tempesta infiammatoria” che coinvolge molti organi e su cui è necessario intervenire tempestivamente.

In base agli studi il vaccino contro il Covid19 per bambini dai 5 agli 11 anni “ha un’efficacia del 91% nel prevenire i sintomi dell’infezione da Sars-Cov-2”, scrivono i pediatri del Bambino Gesù.

24 RISPOSTE A 24 DOMANDE

In appendice alla rivista, sono riassunte in maniera schematica ed efficace,24 domande o dubbi dei genitori, con la relativa risposta dei pediatri a questo link.