I vaccini pediatrici, lo spaccio al campo di calcio e il vino di Angera da premio nel podcast del 15 dicembre

Le principali notizie di mercoledì 15 dicembre nel podcast quotidiano di VareseNews

Blocco informatico negli hub vaccinali. Un problema tecnico legato al portale di Poste ha paralizzato nel primo pomeriggio di mercoledì, l’attività nei diversi hub lombardi. Il black out è durato circa un’ora, tra le 14.30 e le 15.30. Il personale sanitario, in alcuni centri, si è organizzato procedendo comunque con le somministrazioni e la registrazione a mano dei dati per caricali in un secondo momento.

Una soffiata ha permesso agli agenti della Questura di Varese di arrestare un diciottenne con dieci panetti di hashish nello zaino mentre un altro giovane è stato denunciato perché trovato in possesso di 50 grammi di marijuana. Gli agenti erano intervenuti dopo una segnalazione anonima nei pressi di un campo di calcio a Varese. I giovani all’arrivo dell’auto della Polizia hanno tentato la fuga ma una volta bloccati uno dei ragazzi ha consegnato 6 panetti di hashish, del peso di 100 gr. l’uno. Poi ha ammesso di aver nascosto altri 4 panetti, dello stesso peso e della medesima droga, in un cespuglio poco lontano, indicandolo agli operatori che li hanno recuperati.

Sono arrivati nella notte tra martedì e mercoledì i carichi di vaccini destinati alla campagna di profilassi pediatrica che avrà inizio giovedì 16 dicembre su tutto il territorio nazionale. Le consegne sono state effettuate con 10 voli notturni di DHL Express Italy, arrivati all’hub di Milano Malpensa e in altri aeroporti. I carichi sono stati poi consegnati nel corso della giornata alle diverse strutture sanitarie territoriali.

La nuova ordinanza che prevede per chi arriva in Italia da uno stato europeo e non è vaccinato cinque giorni di quarantena, e per chi è vaccinato il tampone, aveva creato preoccupazione, ma il sindaco di Lavena Ponte Tresa Massimo Mastromarino, presidente dell’associazione comuni italiani di frontiera, conferma che non vale per i lavoratori frontalieri. Le nuove regole non si applicano quindi ai lavoratori di frontiera e per gli spostamenti nella fascia di confine non superiori a 60 chilometri.

Vince una “Rosa d’oro camuna” il Nebbiolo “Primenebbie” di Cascina Piano di Angera, unico vino varesino ad essere premiato con l’ambito riconoscimento dall’Associazione Italiana Sommelier della Lombardia: il premio è stato assegnato per le caratteristiche organolettiche del vino rilevate durante le fasi di degustazione. Le Rose Camune d’Oro sono un premio anche per le aziende che producono il vino: tra queste, appunto, Cascina Piano di Franco Berrini sulle colline di Angera dirimpetto alla Rocca, e con una veduta amplissima che spazia, sulla sommità della collina, dal Sacro Monte al Lago Maggiore, fino al Monte Rosa.

