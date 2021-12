Vandali alla stazione di Gavirate: imbrattati i muri

Brutta sorpresa questa mattina per chi è arrivato alla stazione di Gavirate. Nella notte ignoti hanno imbrattato i muri all’esterno della palazzina.

Il vicesindaco Massimo Parola ha promesso impegno nell’individuazione degli autori: «Le videocamere in Stazione sono in funzione. Speriamo di riuscire a riconoscere i colpevoli. Poche settimane fa abbiamo smascherato i colpevoli di un abbandono di rifiuti proprio in Stazione.