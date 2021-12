Varese, altri tre pedoni investiti nel giro di una mattinata

A circa ventiquattr’ore di distanza dalla tragedia di viale Borri, dove una anziana donna è stata travolta e uccisa da un’autovettura, la cronaca registra altri tre investimenti di pedoni sulle strade di Varese: i primi dueavvenuti nel giro di pochi minuti, il terzo a poca distanza da quello mortale del giorno precedente. Per fortuna la gravità è minore rispetto alla morte della pensionata Milena Galli avvenuta lunedì mattina, anche se almeno due delle persone ferite oggi (martedì 7) sono rientrate in codice giallo in ospedale.

Il primo episodio è avvenuto alle 9,45 in via Piave, a pochi passi dal centro cittadino: il ferito, in modo lieve, è un anziano di 89 anni trasportato per accertamenti all’ospedale di Circolo. Il secondo investimento si è invece registrato a distanza di pochi minuti, poco prima delle 10, in viale Valganna: in questo caso sono state coinvolte due donne, una delle quali è stata soccorsa con ferite di una certa importanza che però, secondo la prima stima, non la pongono in pericolo di vita.

Il terzo episodio è accaduto in viale Borri all’altezza della chiesa dei frati di San Francesco, a poche centinaia di metri dall’investimento mortale di ieri: anche in questo caso la persona coinvolta è un’anziana. La 79enne è stata soccorsa sul posto da un’ambulanza e da un’automedica ed è stata trattata a sua volta in condizioni di codice giallo. In tutte le circostanze è intervenuta la Polizia Locale di Varese anche per gestire il traffico nelle due situazioni.