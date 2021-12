Il Varese cerca un’altra vittoria a Vado. “Siamo sulla buona strada, avanti così”

Dalla neve al mare. Dal rinvio di mercoledì del turno infrasettimanale contro la Caronnese all’impegno di domenica 12 dicembre (ore 14.30) in casa del Vado. Il Varese arriva da quattro vittorie di fila e anche in Liguria spera di riuscire a fare bottino pieno per rimanere agganciato alle posizioni di vertice della classifica.

La squadra biancorossa non ha passato una settimana tradizionale: dopo l’anticipo di sabato scorso a Romentino, la neve ha complicato i piani: prima il rinvio della gara di campionato e poi gli allenamenti a metà servizio per la coltre bianca che ha ricoperto il campo d’allenamento alle Bustecche. Mister Ezio Rossi però non cerca alibi per il prossimo impegno: «Ci siamo allenati con un programma ridotto, ma con un grande spirito da parte di tutti. Giocheremo contro una squadra tosta che renderà la vita difficile a tutti, noi però possiamo metterli in difficoltà. Siamo sulla buona strada, siamo migliorati sotto l’aspetto della personalità e mi auguro che si continui in questo modo».

A Vado non ci saranno Andrea D’Orazio, che ha smaltito il colpo alla testa subito contro l’Rg Ticino ma sarà squalificato, e Alessandro Baggio, ancora alle prese con un guaio muscolare. Ci sono però buone notizie per quanto riguarda Francesco Gazo e Roberto Cappai, le due importanti pedine che non sono ancora riuscite a esordire in campionato: «Uno dei due – spiega mister Rossi – verrà in panchina e, se non ci saranno altri problemi, da settimana prossima potrei averli tutti a disposizione. Gazo è il giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero: un esempio all’interno della squadra e averlo significa avere qualcosa in più a livello psicologico».

Il Vado, retrocesso lo scorso anno e ripescato in estate, quest’anno ha cambiato marcia e con 21 punti è a ridosso delle zone alte della classifica; in settimana è stata una delle poche squadre a non essere fermata dalla neve. I rossoblu hanno avuto lo scontro ligure in casa del Ligorna, dove sono riusciti a vincere 1-0 con una rete nei minuti di recupero della gara di Sebastiano Aperi, il loro attaccante più prolifico che ha già messo a segno 9 gol.

DIRETTAVN – Il racconto della gara è già iniziato su VareseNews (guarda qui). Potrete commentare in tempo reale o interagire con l’hashtag #DirettaVn sui social.

SERIE D GIRONE A XVI GIORNATA

Caronnese – Imperia; Casale – Asti; Fossano – Novara; Derthona – Sestri Levante; Lavagnese – Gozzano; Pdhae – Borgosesia; Rg Ticino – Bra; Saluzzo – Chieri; Sanremese – Ligorna; Vado – Varese.

CLASSIFICA: Novara* 32; Chieri 27; Derthona 26; Varese, Sanremese 25; Casale 24; Borgosesia 23; Gozzano, Pdhae, Vado* 21; Bra 20; Ligorna* 18; Lavagnese*, Sestri Levante*, Rg Ticino 15; Asti 14; Caronnese 13; Imperia, Fossano 11; Saluzzo 10. *una gara in più