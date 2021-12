Varese ci prova con il “fattore K” ma viene tradita da Egbunu e Beane

KELL 7,5 – Ventotto punti con 10-16 dal campo, percorso netto in lunetta e poi rimbalzi (5… più di Egbunu) e assist (7). Sì, anche un paio di palle perse importanti ma se ancora c’erano dubbi sull’apporto che può dare il buon Trey alla squadra, la partita di Sassari li ha spazzati via. Sta dimostrando che se Varese lo avesse avuto sano fin dal principio, magari si troverebbe un pochino più in alto.

BEANE 4 – Una sciagura su tutti i fronti. Tre falli alla velocità di Zanus Fortes (che però li spendeva contro certi cristoni da alta Eurolega) lo tolgono subito dalla partita. Quando poi Vertemati gli dà una seconda possibilità, è costretto a toglierlo per scarso rendimento. Con la zona si diluiscono le responsabilità a rimbalzo, ma Beane è pur sempre l’ala piccola, e l’ala piccola dirimpettaia (Burnell) ha fatto a fettine Varese. Meno 1 di valutazione, meno 18 di +/-.

SOROKAS 5,5 – Un gradino sotto lo standard: lucra 4 punti dalla lunetta ma a rimbalzo non riesce a lasciare il segno. Infine si fa infilare dalla tripla di Logan: non l’accoppiamento migliore per un lungo, ma quel tiro non era da concedere per nulla al mondo, a quel giocatore.

DE NICOLAO 7 – Per la seconda volta consecutiva, il suo quinto fallo coincide con la flessione definitiva della già flessa difesa di Vertemati. Fischio un po’ fiscale, anche se con quattro penalità Giò poteva forse evitare di forzare il palleggio di Logan: di certo però non gliene facciamo una colpa. Anzi, per Denik ci sono i complimenti vista la serata abbastanza prolifica in attacco e quel break personale di 5-0 che aveva ridato a Varese il piatto d’argento su cui posare la vittoria. Che i compagni non hanno saputo blindare.

EGBUNU 4 (IL PEGGIORE) – Premio “zavorra” da suddividere con Beane, senza dubbio. Lo diamo a Egbunu perché a un certo punto vince lo “spareggio” con il compagno: quando finalmente Beane fa un canestro (anche in un momento delicato), il pivot riesce nell’impresa di farlo annullare visto che con la mano si aggancia al ferro. Un’idiozia vasta tanto quanto la difficoltà nel raccogliere un rimbalzo, nonostante i 2,08 e i garretti atomici di chi lo ha dotato Madre Natura.

FERRERO 6,5 – Non siamo del partito (c’è, anche abbastanza consistente) che vorrebbe dare al capitano un minutaggio alto a ogni costo, ma vista la situazione – Gentile squalificato, Beane fantasma – questa volta lo avremmo lasciato più a lungo sul parquet. Magari per spendere un fallo, magari per lavorare meglio nel tagliafuori, magari per fare un canestrino visto che ha due palloni buoni e li converte in 4 punti.

JONES 6,5 – Gli manca un po’ di continuità non si può dire che non faccia il suo dovere. Anzitutto è il solo a lottare a rimbalzo (7), poi sa anche risalire nel secondo periodo dopo un avvio difficoltoso, infine prova fino all’ultimo a rendersi utile. Peccato per lo 0/3 dall’arco e per quell’ultimo tentativo ben preso che poteva essere la replica al “gol decisivo” di Logan.

CARUSO S. V. – Qualche secondo appena, ma almeno è potuto tornare in campo.

KEENE 8 (IL MIGLIORE) – Le prime due uscite in biancorosso erano state piuttosto deludenti. Forse se n’è accordo, forse ha capito di dover cambiare marcia e a Sassari lo ha fatto. Trentatré punti con il 63% abbondante al tiro, 3/3 dalla lunetta in un momento decisivo, 5 assist. Può non essere l’uomo giusto per questa squadra, può non piacere come tipo di giocatore, ma una prestazione simile dev’essere sottolineata. E per chi protesta per via di quell’ultimo tiro preso da troppo lontano, la spiegazione è che (ipotizziamo) abbia voluto evitare il fallo sistematico che avrebbe dato solo due tiri liberi. D’altro canto, ha fatto spesso canestro anche da 8 metri: ha giocato le ultime fiches, ma non è riuscito nel colpaccio. MVP WINELIVERY anche per i lettori della nostra #direttavn con il 63% dei voti.