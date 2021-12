Varese “la colta”, il nuovo centro vaccinale accanto al supermercato e due giornate di squalifica a Gentile nel podcast del 13 dicembre

Le principali notizie di lunedì 13 dicembre nel podcast quotidiano di Varesenews

Un po’ meno ricca ma più colta, la provincia di Varese scala la classifica della qualità della vita per il Sole 24Ore e raggiunge il 36esimo posto, salendo di ben 30 posizioni rispetto all’anno precedente. In particolare, Varese scende di 17 posizioni per ricchezza e consumi, rimanendo però al 27esimo posto in Italia, ma sale di ben 36 posizioni per cultura e tempo libero, arrivando al 60esimo posto. Altissima la posizione alla voce affari e lavoro, dove occupa l’ottavo posto in tutta Italia, con un incremento di 36 posizioni.

Ha iniziato a prendere forma il secondo centro vaccinale della città di Varese. Nel parcheggio laterale al supermercato Esselunga di Masnago sono al lavoro per allestire il prefabbricato che ospiterà tre delle sei linee vaccinali previste. Da martedì comincerà l’allestimento anche della seconda struttura con le altre tre postazioni. Il centro, che viene pagato interamente da Esselunga, prevede appunto due strutture di 100 metri quadri l’una che ospiteranno l’ingresso con la sala d’attesa, le postazioni dei medici vaccinatori e l’area di sorveglianza successiva.

Le famiglie sinti tornate in via Lazzaretto a Gallarate hanno diritto all’allacciamento di gas, acqua e luce.

Il presidente del Tar di Milano ha infatti accolto in via cautelare urgente il ricorso presentato dall’avvocato Luca Bauccio contro il diniego del Comune di Gallarate di consentire l’allaccio alle fonti di energia. Dopo la sospensiva le famiglie Sinti (una ventina di persone in tutto) avevano chiesto, in attesa della decisione definitiva del Tar di Milano, di ottenere la fornitura di gas luce e acqua con relativi contatori al fine di affrontare l’inverno rigido e soddisfare le esigenze normali di vita. A distanza di due giorni, il Tar di Milano ha ordinato al Comune di eseguire immediatamente “ad horas” il suo provvedimento

Il Teatro di Varese riapre le sue porte. Lunedì 13 dicembre s’è inaugurata la stagione 2021/22 con una serata di Gala aperta a tutta la città. Dalle 21 sul palco si sono alternati grandi ospiti: attori, comici e cantanti per un evento sold out, aperto alla città e con ingresso gratuito. Musical, commedie, prosa, concerti, comicità e tanto altro saranno i protagonisti di una stagione che vede in programma spettacoli di qualità, con artisti e compagnie di fama nazionale, un cartellone che si arricchirà nei prossimi giorni anche di altri spettacoli tra prosa, concerti e commedie

Due giornate di squalifica per Alessandro Gentile

Vera e propria mazzata del giudice sportivo del basket ai danni della Openjobmetis Varese. Alessandro Gentile è stato squalificato per due giornate dopo l’espulsione per doppio fallo tecnico avvenuta durante la partita tra i biancorossi e la Gevi Napoli, vinta dai campani dopo un tempo supplementare.

La decisione è arrivata per quanto avvenuto dopo l’espulsione per via – si legge nel comunicato – del comportamento offensivo e aggressivo nei confronti degli arbitri tenuto da Gentile. Fatto che – per dirla con il giudice – non degenerava per il pronto intervento dei suoi compagni di squadra.

La società biancorossa ha anche ricevuto una ammenda di 1000 euro per i cori avversi agli arbitri e per quelli contro l’allenatore avversario, Pino Sacripanti, ex tecnico di Cantù. Gentile salterà quindi le trasferte di Sassari e Trento, rendendo ancora più complicata la situazione di un’Openjobmetis in piena zona rossa della classifica.

