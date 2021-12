A Varese le nuove commissioni consiliari arrivano a inizio 2022: ecco i nomi dei membri designati

Sta per ricominciare l’attività delle commissioni consiliari, organi istituiti nell’ambito del Consiglio comunale di Varese per meglio organizzare il lavoro dell’assemblea.

In questa legislatura, come già definito, saranno dodici e la loro attività, come annunciato dal presidente del consiglio comunale Alberto Coen Porisini durante l’ultima seduta, comincerà a inizio 2022.

Non sono ancora state pubblicate le composizioni delle commissioni consiliari, ma le liste hanno già definito chi saranno i loro membri designati. Le stesse liste – più spesso quelle che hanno un solo consigliere – comunicheranno poi più avanti i loro delegati: si tratta di rappresentanti non consiglieri designati dalla lista, con diritto di parola ma non di voto.

Nelle prime sedute delle commissioni – che sono aperte a tutti i cittadini, e finchè saranno in vigore le norme covid si possono vedere in streaming nel canale YouTube del Comune di Varese – verranno poi eletti, all’interno dei propri componenti, un presidente e un vicepresidente.

TUTTE LE NUOVE COMMISSIONI

Commissione n° 1: Affari Generali, Affari Legali, Servizi Civici, Gestione Personale, Rapporti con i Quartieri, Rapporti con l’Università, Digitalizzazione, Partecipazioni

Partito Democratico: Giacomo Fisco

Progetto Concittadino: Dino de Simone

Lega: Francesca Brianza

Polo delle Libertà: Simone Longhini

Varese Praticittà: Alberto Coen Porisini

Fratelli d’Italia: Luigi Zocchi

Grande Varese: Roberto Puricelli

Varese Ideale: Stefano Clerici

Lavoriamo per Varese: Giuseppe Pullara

Commissione n° 2: Bilancio e Programmazione Economica, Politiche Fiscali, Amministrazione e gestione del Patrimonio

Partito Democratico: Matteo Capriolo

Progetto Concittadino: Dino de Simone

Lega: Matteo Bianchi

Polo delle Libertà: Luca Boldetti

Varese Praticittà: MariaPaola Cocchiere

Fratelli d’Italia: Salvatore Giordano

Grande Varese: Roberto Puricelli

Varese Ideale: Stefano Clerici

Lavoriamo per Varese: Guido Bonoldi

Commissione n° 3: Lavori Pubblici, Difesa del suolo e Manutenzione del Patrimonio comunale, Impianti e Reti

Partito Democratico: Helin Yldiz

Progetto Concittadino: Dino de Simone

Lega: Emanuele Monti

Polo delle Libertà: Domenico Esposito

Varese Praticittà: Alberto Coen Porisini

Fratelli d’Italia: Salvatore Giordano

Grande Varese: Roberto Puricelli

Varese Ideale: Stefano Clerici

Lavoriamo per Varese: Giuseppe Pullara

Commissione n° 4: P.G.T., Mobilità, Urbanistica, Rigenerazione Urbana

Partito Democratico: Domenico Marasciulo

Progetto Concittadino: Mariagrazia D’Amico

Lega: Barbara Bison

Polo delle Libertà: Domenico Esposito

Varese Praticittà: Alberto Coen Porisini

Fratelli d’Italia: Salvatore Giordano

Grande Varese: Roberto Puricelli

Varese Ideale: Stefano Clerici

Lavoriamo per Varese: Giuseppe Pullara

Commissione n° 5: Cultura, Valorizzazione Patrimonio culturale e Siti Unesco

Partito Democratico: Manuela Lozza

Progetto Concittadino: Mariagrazia D’Amico

Lega: Matteo Bianchi

Polo delle Libertà: Simone Longhini

Varese Praticittà: Alberto Coen Porisini

Fratelli d’Italia: Luigi Zocchi

Grande Varese: Roberto Puricelli

Varese Ideale: Stefano Clerici

Lavoriamo per Varese: Guido Bonoldi

Commissione n° 6: Servizi Educativi

Partito Democratico: Luisa Oprandi

Progetto Concittadino: Mariagrazia D’Amico

Lega: Barbara Bison

Polo delle Libertà: Luca Boldetti

Varese Praticittà: Francesca Strazzi

Fratelli d’Italia: Luigi Zocchi

Grande Varese: Roberto Puricelli

Varese Ideale: Stefano Clerici

Lavoriamo per Varese: Giuseppe Pullara

Commissione n° 7: Servizi Sociali, Pari Opportunità, Politiche Abitative e del Lavoro

Partito Democratico: Francesca Ciappina

Progetto Concittadino: Mariagrazia D’Amico

Lega: Francesca Brianza

Polo delle Libertà: Luca Boldetti

Varese Praticittà: Francesca Strazzi

Fratelli d’Italia: Luigi Zocchi

Grande Varese: Roberto Puricelli

Varese Ideale: Stefano Clerici

Lavoriamo per Varese: Guido Bonoldi

Commissione n° 8: Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile

Partito Democratico: Lorenzo Macchi

Progetto Concittadino: Dino de Simone

Lega: Emanuele Monti

Polo delle Libertà: Simone Longhini

Varese Praticittà: Alberto Coen Porisini

Fratelli d’Italia: Salvatore Giordano

Grande Varese: Roberto Puricelli

Varese Ideale: Stefano Clerici

Lavoriamo per Varese: Giuseppe Pullara

Commissione n° 9: Tutela Ambientale, Economia Circolare, Verde Urbano, Agricoltura, Decoro Urbano

Partito Democratico: Luca Paris

Progetto Concittadino: Dino de Simone

Lega: Barbara Bison

Polo delle Libertà: Domenico Esposito

Varese Praticittà: Alberto Coen Porisini

Fratelli d’Italia: Luigi Zocchi

Grande Varese: Roberto Puricelli

Varese Ideale: Stefano Clerici

Lavoriamo per Varese: Guido Bonoldi

Commissione n° 10: Attività Produttive, Sviluppo Economico, Semplificazione

Partito Democratico: Luigi Miedico

Progetto Concittadino: Mariagrazia D’Amico

Lega: Stefano Angei

Polo delle Libertà: Simone Longhini

Varese Praticittà: Alberto Coen Porisini

Fratelli d’Italia: Salvatore Giordano

Grande Varese: Roberto Puricelli

Varese Ideale: Stefano Clerici

Lavoriamo per Varese: Guido Bonoldi

Commissione n° 11: Rapporti con Regione, Provincia e Comuni limitrofi, Confederazione Elvetica, Area vasta, Turismo, Grandi Eventi e Promozione Territoriale

Partito Democratico: Alessandro Pepe

Progetto Concittadino: Mariagrazia D’Amico

Lega: Stefano Angei

Polo delle Libertà: Simone Longhini

Varese Praticittà: Francesca Strazzi

Fratelli d’Italia: Salvatore Giordano

Grande Varese: Roberto Puricelli

Varese Ideale: Stefano Clerici

Lavoriamo per Varese: Guido Bonoldi

Commissione n° 12: Politiche Giovanili, Sport, Benessere

Partito Democratico: Luca Battistella

Progetto Concittadino: Dino de Simone

Lega: Stefano Angei

Polo delle Libertà: Simone Longhini

Varese Praticittà: Francesca Strazzi

Fratelli d’Italia: Salvatore Giordano

Grande Varese: Roberto Puricelli

Varese Ideale: Stefano Clerici

Lavoriamo per Varese: Giuseppe Pullara