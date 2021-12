Varese tra le realtà presentate a Parma nel convegno all’interno delle iniziative per la Capitale Italiana della cultura 2021

Varese, grazie al polo tecnologico di Valle Olona, è tra le città italiane presentate a Parma all’interno di un convegno e un percorso espositivo incentrati sul tema del city branding, vale a dire l’insieme di strategie che concorrono alla costruzione dell’identità di una città, attraverso diversi ambiti di ricerca come marketing, urbanistica, scienze sociali e design. Presenti al convegno Erik Spiekermann, designer di fama mondiale che ha ideato il brand di Parma Capitale della Cultura 20/21, il sindaco di Parma, i docenti di diversi Atenei del Paese, i sindaci di alcune città tra cui Davide Galimberti, che ha esposto il progetto innovativo che si è aggiudicato uno dei finanziamenti previsti dal bando “Italia City Branding 2020”, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Corpus centrale della mostra è “Destination Italy”, che raccoglie i progetti dedicati al City Branding italiano, con gli studi di redesign di trentadue realtà italiane, tra cui appunto Varese, e alcuni dei progetti realizzati da Edenspiekermann, agenzia internazionale specializzata in brand identity di città, e dal suo fondatore Erik Spiekermann, uno dei più noti graphic designer al mondo.

«Il progetto InnoVa ha una portata che va oltre la realizzazione dell’hub per la mobilità sostenibile – dichiara il sindaco Davide Galimberti – si tratta infatti di un piano di sviluppo del territorio che in prospettiva ha la capacità di rilanciare l’immagine della nostra città attraverso la costruzione di una nuova identità. Grazie a questo progetto, Varese potrà essere una città più competitiva, che fa di innovazione e sostenibilità dei parametri attorno a cui pianificare il suo sviluppo, una città quindi in grado di catalizzare e sviluppare nuovi talenti, competenze, risorse».

La mostra e il convegno, dal titolo “Voi siete Qui. City Branding: lo scenario italiano e i progetti di Edenspiekermann per Amsterdam, Santa Monica e Parma”, sono a Parma, in occasione delle celebrazioni di Parma come Capitale Italiana della Cultura 2021. L’esposizione è accompagnata dalla pubblicazione del catalogo che ripercorre i casi studio in mostra.